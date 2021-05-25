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疫情爆發沒人搭 台鐵運量減六成五、便當銷量也下滑
國內疫情持續升溫，不僅各級學校停課，多家公司採分流上班或是居家辦公，連帶影響通勤人數，不僅台鐵運量銳減高達六成五之多，就連過去最受歡迎的台鐵便當銷量也連帶受影響。疫情爆發以來，台鐵便當銷量下滑近三成六，營收銳減354萬餘元；其中供應板橋、桃園、中壢的台北餐廳更是受創最深，銷量減少超過五成。
根據台鐵統計，去年受到疫情影響，4月4日起開始禁止車廂內飲食，4月5日停售便當，直到6月才解禁，當時便當銷量就已收到影響。今年五月上旬，當時疫情尚未爆發，5月1日至10日的便當銷量和去年同期比，增加了2萬3735個，增幅約8.04％。
不過五月中旬過後，疫情升溫，全國疫情警戒升高至二級，雙北更在15日升高至第三級，全國民眾減少外出，不僅大眾運輸運量受影響，台鐵便當銷量也跟著一落千丈。
根據台鐵統計，5月12日至23日，全台六個餐廳的便當銷量減少了5萬5384個之多，減幅約35.98％，營收也因此減少了354萬餘元；其中光是台北餐廳就少了3萬8692個便當，營收減少的245萬餘元，銷量減幅高達50.84％。
台鐵無奈表示，疫情升溫，現在大家都不敢出門，便當銷量當然就受到影響，希望疫情可以趕快控制著，不然後續影響恐怕還會再擴大。
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