家屬為97歲老奶奶手術意見分歧 醫院「出這招」解決

97歲林姓老奶奶，有高血壓性心臟病及失智病史，平時與住在台中的兒子同住，由外籍看護照顧，去年底老奶奶不慎跌倒，導致左大腿骨折，醫師建議手術固定，但家屬間為了要不要手術意見分歧。由於老奶奶部分家屬遠在美國，衛福部豐原醫院決定召開跨國全人整合會議，與所有家屬取得共識後，老奶奶才開刀並順利出院。

負責跨國全人整合會議的心臟科主任曹承榮表示，家屬有疑慮是因為醫病資訊不對等，因此在徵求美國的家屬同意後，召開全人整合會議，相關醫師與台灣家屬在會議室中，透過通訊軟體連線美國兩個州的家人代表，讓美國家屬一起參與整合說明會。

由曹承榮主持會議，先介紹與會人員彼此認識，心臟科醫師說明奶奶的心肺功能接受骨科手術的風險程度；骨科醫師蔡尚軒則針對保守治療與手術治療對病人的利弊，以及可以選擇的手術、麻醉方法，各有何風險做詳細說明。

林姓老奶奶在美國及台灣的家屬也提出「年紀太大能開刀嗎？」「麻醉安全嗎？」等問題，相關醫師逐一解惑，最後家屬間達成共識，同意讓老奶奶接受骨科手術。老奶奶術後復原良好，左腿不再疼痛。

豐原醫院表示，全人整合會議在豐原醫院已經超過10年，對於病況複雜或家屬對於治療有疑慮時，透過醫護人員通報，由整合小組召集相關醫師與家屬坐下來面對面說明，聽取雙方意見，做出最適合的醫療決策，減少糾紛。