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周明毅疫情下的創作反思 西班牙Hybrid博覽會登場

中央社 / 台北25日電

西班牙第5屆Hybrid當代藝術博覽會將於5月28日開展，台灣旅西藝術家周明毅以「迴聲與我」為主題，展出31件創作，呈現疫情籠罩下藝術家對於生命的敬畏與反思。

周明毅表示，「迴聲」可以是對自然、事物、歷史、事件或對自身的一個回應和歌頌，「自從疫情發生以來，每當夜晚來臨，我總感受到寂靜、恐懼與敬畏；當白天來臨，白色則有新的開端，開放、神聖與光明及前進性」。

周明毅將白色和金色搭在一起完成多件創作，「它們在很多人的想像中，就有著美、真、善與完美的理想，一切的期望都來自於這一剎那之間」。

文化部駐西班牙代表處文化組組長張祐瑄表示，疫情無法間隔人們與藝術的距離，在不安的時刻，人們更需要藝術的慰藉。

張祐瑄說，今年是台灣第3度參與Hybrid當代藝術博覽會，「台灣在疫情期間也不會缺席馬德里的重要藝文盛事，可以提升台灣視覺藝術在西班牙的能見度」。

周明毅擅長以色彩、線條為元素，建構對時間與空間不同的詮釋與想像，營造出獨特的抽象與幾何概念風格。這次31件作品以立體及平面創作為主，在平面作品上以絹印、壓克力顏料、油畫、油性麥克筆及水彩等不同材質表現出色技法；立體作品則以陶瓷為主，無論是從色彩對比或是使用形式和材料，都充滿哲學感。

周明毅2008年取得西班牙塞維亞大學美術學院博士，專長為版畫創作，版畫作品曾獲得西班牙國家圖書館收藏，「時間系列100」則由國立台灣美術館藝術銀行收藏，目前活躍於台灣及西班牙兩地藝壇。

Hybrid當代藝術博覽會為西班牙新興的當代藝術博覽會，今年在疫情影響下仍有來自台灣、西班牙、德國、奧地利及以色列等國，超過70名藝術家與會。

西班牙第5屆Hybrid當代藝術博覽會（HYBRID Contemporary Art Fair）將從28日起展出至30日。

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