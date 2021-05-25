快訊

被認罪的KGB人質？歐盟封鎖天空制裁白俄「空匪」

綠營黨工之夫反串被抓包 揭露綠網軍手法是另場「認知作戰」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情嚴峻 新北市宣布28處漁港禁止垂釣最高可罰15萬元

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市公告，即日起漁港範圍內全面禁止垂釣，未來視疫情趨緩再開放，違者最高可罰15萬元。圖／新北市漁管處提供
新北市公告，即日起漁港範圍內全面禁止垂釣，未來視疫情趨緩再開放，違者最高可罰15萬元。圖／新北市漁管處提供

新冠肺炎疫情嚴峻，為避免漁港成為防疫破口，新北市公告，即日起漁港範圍內全面禁止垂釣，未來視疫情趨緩再開放，違者最高可罰15萬元。

漁管處表示，中央流行疫情指揮中心自5月19日起發布全國進入第三級警戒，為避免漁港內漁民、釣友及一般民眾過度接觸造成疫情互相傳播風險，新北市政府依據漁港法第18條第1項第5款及傳染病防治法第37條第1項第6款規定，公告新北市漁港範圍內，從今天（25日）0時起，全面禁止漁港垂釣，將視未來疫情趨緩後再開放，違者將依漁港法第21條處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，有關防疫最新動態，歡迎至衛生福利部疾病管制署或新北市衛生局網站查詢，切勿聽信未經證實的假訊息。

漁業處長張麗珍表示，漁港垂釣為市民朋友休閒的好選擇，但近期因新冠肺炎疫情持續嚴峻，新北市漁港從5月25日0時起全面禁止垂釣，避免市民朋友外出造成群聚感染風險，請大家配合，共同防堵疫情擴散。

疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

教部24日視訊審台觀、稻江停辦案 教團：急清空師生？

像日本A片等盜版光碟要重懲？ 大法官認為條文合憲

影／台南違規者被勸戴口罩飆三字經、吐口水 民怒：拳頭硬了

1450網軍條款 立法院三讀通過

相關新聞

陸返台改行開小黃 悲情司機嘆「沒錢比病毒還可怕」

病毒來勢洶洶，民眾居家避疫減少出門，計程車生意慘澹，乘客驟減7、8成，要扛生計的運將大嘆日子難過。有小黃司機原本在大陸工...

疫情衝擊沒人搭！公路客運206條路線減班 減幅近5成

國內疫情持續嚴峻，也衝擊大眾運輸運量，根據公路總局統計，截至21日止，總計34家業者提出短期減班申請，總計核准206條路...

爬樓梯自我檢測肺功能 專家：疫情下有症狀可線上診療

簡單爬樓梯，可以自我檢測肺功能，及早揪出肺阻塞！咳嗽、濃痰、喘鳴、運動易喘是肺阻塞的早期症狀，常與感冒、氣喘等疾病混淆，...

公告確診住戶個資、蛇跑進電梯都挨罰 管委會易踩到的雷不勝枚舉

公寓大廈管理委員會難為，一個不小心就會吃上官司；最近疫情延燒，高雄有人確診，管委會公布住戶門牌和樓層提醒，遭衛生局開罰；日前桃園市八德區某豪宅社區被毒蛇入侵，鍾姓住戶在電梯口遭蛇吻，他控訴管委會疏於管理，法院判管委會要賠鍾近9萬元。管委會還有哪些不小心會踩到的雷？主委不能不知。

家屬為97歲老奶奶手術意見分歧 醫院「出這招」解決

97歲林姓老奶奶，有高血壓性心臟病及失智病史，平時與住在台中的兒子同住，由外籍看護照顧，去年底老奶奶不慎跌倒，導致左大腿...

鴻海集團可購樂股東購物節開跑 夏普商品下殺59折起

鴻海集團（2317）旗下的「COCORO Life 可購樂」是一個針對股東打造的線上購物平台，該平台今（25）日表示，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。