疫情嚴峻 新北市宣布28處漁港禁止垂釣最高可罰15萬元

因新冠肺炎疫情嚴峻，為避免漁港成為防疫破口，新北市公告，即日起漁港範圍內全面禁止垂釣，未來視疫情趨緩再開放，違者最高可罰15萬元。

漁管處表示，中央流行疫情指揮中心自5月19日起發布全國進入第三級警戒，為避免漁港內漁民、釣友及一般民眾過度接觸造成疫情互相傳播風險，新北市政府依據漁港法第18條第1項第5款及傳染病防治法第37條第1項第6款規定，公告新北市漁港範圍內，從今天（25日）0時起，全面禁止漁港垂釣，將視未來疫情趨緩後再開放，違者將依漁港法第21條處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，有關防疫最新動態，歡迎至衛生福利部疾病管制署或新北市衛生局網站查詢，切勿聽信未經證實的假訊息。

漁業處長張麗珍表示，漁港垂釣為市民朋友休閒的好選擇，但近期因新冠肺炎疫情持續嚴峻，新北市漁港從5月25日0時起全面禁止垂釣，避免市民朋友外出造成群聚感染風險，請大家配合，共同防堵疫情擴散。