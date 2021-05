疫情衝擊！犀牛也遭殃 HUBLOT推限量表伸出援手

疫情衝擊全球人類生活,也嚴重影響了野生的瀕危動物。非洲犀牛面臨最大的生存危機,一直來自行徑囂張的盜獵者:過去10年間,南非克魯格國家公園(Kruger Park)之中三分之二的犀牛被盜獵者所殺害,目前估計只剩不到500隻;而自2020年三月起,南非邊界因為防止新冠疫情擴散而關閉,遊客的減少也造成公園收入的減少、巡守員短缺,盜獵者更肆無忌憚。

在野生動物保育更加仰賴各界支持的此刻,瑞士宇舶表(HUBLOT)今年再次攜手SORAI基金會(Save Our Rhinos Africa and India)與基金會創辦人Kevin Pietersen,推出第二代Big Bang Unio SORAI保育犀牛限量表,腕表販售的部分收益將贊助Care for Wild Rhino Sanctuary動物保育組織,這是由SORAI基金會所支持的全球最大的犀牛復育所,於2001年開始專門照顧因盜獵而失去了父母的犀牛寶寶。