疫情衝擊！犀牛也遭殃 HUBLOT推限量表伸出援手
疫情衝擊全球人類生活，也嚴重影響了野生的瀕危動物。非洲犀牛面臨最大的生存危機，一直來自行徑囂張的盜獵者：過去10年間，南非克魯格國家公園（Kruger Park）之中三分之二的犀牛被盜獵者所殺害，目前估計只剩不到500隻；而自2020年三月起，南非邊界因為防止新冠疫情擴散而關閉，遊客的減少也造成公園收入的減少、巡守員短缺，盜獵者更肆無忌憚。
在野生動物保育更加仰賴各界支持的此刻，瑞士宇舶表（HUBLOT）今年再次攜手SORAI基金會（Save Our Rhinos Africa and India）與基金會創辦人Kevin Pietersen，推出第二代Big Bang Unio SORAI保育犀牛限量表，腕表販售的部分收益將贊助Care for Wild Rhino Sanctuary動物保育組織，這是由SORAI基金會所支持的全球最大的犀牛復育所，於2001年開始專門照顧因盜獵而失去了父母的犀牛寶寶。
第一代的Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量表採用象徵非洲大地自然風情的卡其色陶瓷面盤，同樣搭載宇舶自製UNICO計時機芯的第二代Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量表，陶瓷表殼配色則採用南非夏季特有灌木綠為主色調，延伸至迷彩橡膠表帶與綠色魔鬼氈表帶。透明藍寶石底蓋刻有特別限量版圖案，全球限量100只。「對於投入保育工作的專家來說，在非洲的土地上，每天都是一場戰役、一場與時間的競賽，」Kevin Pietersen說。
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