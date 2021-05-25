快訊

被認罪的KGB人質？歐盟封鎖天空制裁白俄「空匪」

綠營黨工之夫反串被抓包 揭露綠網軍手法是另場「認知作戰」

疫情衝擊！犀牛也遭殃 HUBLOT推限量表伸出援手

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
HUBLOT Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量表，74萬9,000元，全球限量100只。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量表，74萬9,000元，全球限量100只。圖／HUBLOT提供

疫情衝擊全球人類生活，也嚴重影響了野生的瀕危動物。非洲犀牛面臨最大的生存危機，一直來自行徑囂張的盜獵者：過去10年間，南非克魯格國家公園（Kruger Park）之中三分之二的犀牛被盜獵者所殺害，目前估計只剩不到500隻；而自2020年三月起，南非邊界因為防止新冠疫情擴散而關閉，遊客的減少也造成公園收入的減少、巡守員短缺，盜獵者更肆無忌憚。

在野生動物保育更加仰賴各界支持的此刻，瑞士宇舶表（HUBLOT）今年再次攜手SORAI基金會（Save Our Rhinos Africa and India）與基金會創辦人Kevin Pietersen，推出第二代Big Bang Unio SORAI保育犀牛限量表，腕表販售的部分收益將贊助Care for Wild Rhino Sanctuary動物保育組織，這是由SORAI基金會所支持的全球最大的犀牛復育所，於2001年開始專門照顧因盜獵而失去了父母的犀牛寶寶。

第一代的Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量表採用象徵非洲大地自然風情的卡其色陶瓷面盤，同樣搭載宇舶自製UNICO計時機芯的第二代Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量表，陶瓷表殼配色則採用南非夏季特有灌木綠為主色調，延伸至迷彩橡膠表帶與綠色魔鬼氈表帶。透明藍寶石底蓋刻有特別限量版圖案，全球限量100只。「對於投入保育工作的專家來說，在非洲的土地上，每天都是一場戰役、一場與時間的競賽，」Kevin Pietersen說。

HUBLOT Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量表，74萬9,000元，全球限量100只。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量表，74萬9,000元，全球限量100只。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量表，74萬9,000元，全球限量100只。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量表，74萬9,000元，全球限量100只。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量表，74萬9,000元，全球限量100只。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量表，74萬9,000元，全球限量100只。圖／HUBLOT提供
SORAI創辦人Kevin Pietersen配戴Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量表。圖／HUBLOT提供
SORAI創辦人Kevin Pietersen配戴Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量表。圖／HUBLOT提供

非洲 南非 疫情

延伸閱讀

陶瓷產品交易會 近百企業參展

馬克宏主持高峰會 盼助非洲減輕經濟與疫情危機

南非擴大疫苗接種 60歲以上長者優先

WhatsApp新隱私條款更新 德國、南非出招反制

相關新聞

陸返台改行開小黃 悲情司機嘆「沒錢比病毒還可怕」

病毒來勢洶洶，民眾居家避疫減少出門，計程車生意慘澹，乘客驟減7、8成，要扛生計的運將大嘆日子難過。有小黃司機原本在大陸工...

疫情衝擊沒人搭！公路客運206條路線減班 減幅近5成

國內疫情持續嚴峻，也衝擊大眾運輸運量，根據公路總局統計，截至21日止，總計34家業者提出短期減班申請，總計核准206條路...

爬樓梯自我檢測肺功能 專家：疫情下有症狀可線上診療

簡單爬樓梯，可以自我檢測肺功能，及早揪出肺阻塞！咳嗽、濃痰、喘鳴、運動易喘是肺阻塞的早期症狀，常與感冒、氣喘等疾病混淆，...

公告確診住戶個資、蛇跑進電梯都挨罰 管委會易踩到的雷不勝枚舉

公寓大廈管理委員會難為，一個不小心就會吃上官司；最近疫情延燒，高雄有人確診，管委會公布住戶門牌和樓層提醒，遭衛生局開罰；日前桃園市八德區某豪宅社區被毒蛇入侵，鍾姓住戶在電梯口遭蛇吻，他控訴管委會疏於管理，法院判管委會要賠鍾近9萬元。管委會還有哪些不小心會踩到的雷？主委不能不知。

家屬為97歲老奶奶手術意見分歧 醫院「出這招」解決

97歲林姓老奶奶，有高血壓性心臟病及失智病史，平時與住在台中的兒子同住，由外籍看護照顧，去年底老奶奶不慎跌倒，導致左大腿...

鴻海集團可購樂股東購物節開跑 夏普商品下殺59折起

鴻海集團（2317）旗下的「COCORO Life 可購樂」是一個針對股東打造的線上購物平台，該平台今（25）日表示，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。