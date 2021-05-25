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在家視訊看病 羅東博愛與陽明交大醫院服務慢性病人

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東博愛醫院使用通訊軟體LINE的視訊電話功能進行看診，慢性病複診病人加入羅東博愛醫院官方帳號，即可與醫師面對面通話。圖／博愛醫院提供
羅東博愛醫院使用通訊軟體LINE的視訊電話功能進行看診，慢性病複診病人加入羅東博愛醫院官方帳號，即可與醫師面對面通話。圖／博愛醫院提供

新冠肺炎嚴重肆虐，對於長者的健康衝擊更大，為避免出門染疫風險，宜蘭縣羅東博愛醫院即日起開放7個門診科別，提供長期慢性病複診的病人透過視訊看診，看完診利用醫指付APP或是轉帳匯款，在門口快速窗口領藥；陽明交大醫院5月27日下午也開設視訊門診，前1天電話預約。

政府鼓勵民眾少出門，宅在家配合防疫。羅東博愛醫院設定「視訊特診」網路掛號，7個科別有專責醫師使用LINE的視訊電話功能，進行看診，病人只要打開自己的LINE，在LINE官方帳號欄位輸入羅東博愛醫院或搜尋@lotungpohai，加入帳號後，即可與醫師面對面通話。

病人在居家以視訊完成看診後，可由家屬協助繳費與領藥，至於繳費方式除了前往博愛醫院門診大樓一樓5號櫃檯批價以外，更優先鼓勵民眾使用無須進入醫院的繳費方式，包含醫指付APP或是轉帳匯款。

羅東博愛醫院院長盧進德表示，目前已開立可以視訊看診科別包括復健醫學科、家庭醫學科、泌尿外科、骨科、小兒科、心臟血管內科、皮膚科，會繼續號召各科醫師加入，未來將有越來越多科別適用視訊看診，全民共同努力防疫。

盧進德說，減少出門也能兼顧醫療需求，特別提醒慢性病人及長者為新冠病毒感染引發重症的高危險群，應盡量避免外出，可多加利用視訊看診。

因應防疫減少接觸，羅東博愛醫院把門診藥局也搬到門口，在門診大樓1樓外側，開設「快速領藥窗口」，按鈴即有藥師服務，接受視訊門診及預約慢箋領藥病人，不用進入醫院也可快速領藥。

陽明交大醫院5月27日下午時段開放視訊門診，對象以穩定慢性病人且長期在該院就醫者為主，門診前1天電話預約，請提供姓名、連絡電話或手機號碼等基本資料，下載共同視訊軟體加入好友，視訊由醫院安排主治醫師看診，無法指定醫師。

透過手機APP完成繳費，若需領藥可透過快速領藥窗口，不用進入醫院也能順利快速領藥。圖／博愛醫院提供
透過手機APP完成繳費，若需領藥可透過快速領藥窗口，不用進入醫院也能順利快速領藥。圖／博愛醫院提供

羅東 醫師 慢性病

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