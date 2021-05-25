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一個月出包六次 好市多「毒酪梨」三千餘公斤遭銷毀

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
好市多自美國進口的酪梨再次出包。圖／食藥署提供
好市多自美國進口的酪梨再次出包。圖／食藥署提供

好市多又進口「毒」酪梨！好市多連續三周自美國進口的酪梨驗出鎘超標被退運，衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單中，又有一批好市多進口的酪梨出現鎘超標的問題，全數三千多公斤，全遭退運或銷毀。另外，大創廚具五件組也溶出試驗不符規定遭退運。

食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，共25項產品不合格，包括中國大陸出口「速凍草莓」、智利出口的燕麥粒、越南出口的紫地瓜脆片等，分別因農藥超標、漂白劑含量不符規定等問題而遭退運。

其中，好市多進口的「MISSION」酪梨3796公斤，檢出鎘含量每公斤有0.07毫克；依據「食品中汙染物質及毒素衛生標準」限量標準，鎘含量為每公斤0.05毫克。

而好市多已在一個月內已驗出六批酪梨不合格，包括上周驗出「MISSION」酪梨三千多公斤驗出鎘超標，5月11驗出「INDEX FRESH」和「MISSION」的酪梨兩個品牌驗出鎘超標，4月27日也驗出「MISSION」酪梨有相同問題。

針對好市多多次出包，食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，已經針對好市多自美國進口的酪梨採取最嚴格的逐批查驗手段，並且已經要求好市多於6月10日之前提出預防改善措施。但因為尚未到繳交改善報告的期限，目前只能先維持逐批查驗的手段。

另外，迪禾有限公司自中國大陸進口的「大創廚具五件組韓國廚具組（韓國廚具組）」，經食藥署以20%酒精，在60℃進行30分鐘溶出試驗，發現己內醯胺單體值超標，349組全遭退運、銷毀。

陳慶裕表示，溶出實驗除酒精外，也會使用水、醋酸等，模擬烹調環境，檢視食品器具、容器或包裝的品質是否符合規定。

好市多 超標 食藥署

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