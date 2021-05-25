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對流雲系強 氣象局：東半部注意雷雨、中南部小心防曬

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象局簡任技正伍婉華表示，今天持續受到鋒面影響，北部、東半部、金門地區斷斷續續都會下短暫陣雨、雷雨，其他地方則會有午後雷陣雨的機會。圖／擷取自氣象局直播記者會
氣象局簡任技正伍婉華表示，今天持續受到鋒面影響，北部、東半部、金門地區斷斷續續都會下短暫陣雨、雷雨，其他地方則會有午後雷陣雨的機會。圖／擷取自氣象局直播記者會

受到鋒面影響，昨天中午以後，大台北地區、宜蘭、花蓮及部分山區都有明顯午後雷陣雨，不少地區的時雨量更是超過一百毫米，昨天晚間到清晨，花東地區也有出現局部性大雨。氣象局簡任技正伍婉華表示，今天持續受到鋒面影響，北部、東半部、金門地區斷斷續續都會下短暫陣雨、雷雨，其他地方則會有午後雷陣雨的機會。

伍婉華表示，今天中午以後，東半部會有機會出現局部性大雨，氣象局屆時也會視對流雲系發展發布大雨特報、豪雨特報。

伍婉華表示，根據今天早上的定量降水預報，看得出來花蓮地區屬於暖色系，這表示這地方的降雨會比較多，若有強烈對流雲系某個地方，將會為當地帶來瞬間強降雨、雷擊、強陣風，氣象會發布即時大雷雨訊息，提醒民眾多加留意；另也預估這樣子的降雨，要到今天夜裡至明天清晨就會逐漸緩和。

氣溫的部分，伍婉華表示，由於鋒面已經在上空，北部、東北部地區的高溫沒有像今天這麼暖熱，高溫約28度至30度，不過午後雷陣雨的地方天氣還是很熱，台南近山區平地已經連續多天38度以上，今天預計還是可能會出現38度以上的高溫，南投、高雄、嘉義縣市等，也要出現36度以上高溫，提醒民眾外出要記得攜帶雨具，中南部則要注意防曬。

伍婉華也提到，明、後兩天，鋒面逐漸遠離，是未來一周降雨機率較低的時段，南部地區會有零星短暫陣雨，其他各地都是多雲到晴，看得到太陽的天氣，不過中午以後的西半部山區、東半部會有午後雷陣雨。周五、周六中南部斷斷續續會有陣雨、雷雨的情況，其他地區則有午後雷陣雨。

伍婉華表示，下一道鋒面會在周日接近，周一開始影響台灣，所以周日、周一，西半部、東半部地區會下短暫陣雨、雷雨，花東地區也是；至於雨勢如何，是否有助於中南部解旱，要再觀察。

高溫 氣象局

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