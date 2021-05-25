宅在家也能吃好料！5大人氣鍋物「超狂外帶優惠」 火鍋控快吃起來

image source：FB／這一鍋皇室秘藏鍋物、青花驕 麻辣鍋

文／翁筠茜

近日國內COVID-19疫情升溫，許多人都「宅在家」工作或上課，避免外出接觸人群，餐廳品牌為了鼓勵大家多多待在家裡，紛紛推出超值外帶優惠。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，國內本土疫情爆發後，近一週的外帶美食網路聲量以「外帶火鍋」居冠（2021/05/17-2021/05/23），共有4,304筆聲量，甚至是第二名「外帶速食」聲量的2.18倍，可見疫情仍然擋不住大家想吃火鍋的心。今天就來盤點網路熱議5大划算外帶鍋物店家，讓你在家也能品嚐美味火鍋！

▲「外帶火鍋」為近一週討論熱度最高的外帶美食。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2021/05/17-2021/05/23）

1. 這一鍋皇室秘藏鍋物

主打宮廷華麗風的「這一鍋皇室秘藏鍋物」，針對外帶推出「金額累計無上限」的優惠方案，即日起至6月8日，只要加入這一鍋集團會員，外帶單點滿400元就送400元食材、買500元就送500元食材，不只店內所有生鮮、蔬菜、肉品都可以外帶回家享用，更重要的是優惠金額無上限，也就是火鍋控爆點到5,000元，這一鍋就直接讓你（多）任選5,000元食材，為市面上提供消費者最大優惠的店家，真是太狂啦！

image source：FB／這一鍋皇室秘藏鍋物

除了這一鍋，同集團旗下品牌「這一小鍋」也推出外帶優惠，加入這一鍋集團會員，6月8日以前，到這一小鍋外帶套餐消費滿300元，就送指定肉品300公克（梅花豬肉／培根牛肉／無骨雞腿肉三擇一）。

image source：FB／這一小鍋 Orissic Hot Pot

2. 青花驕麻辣鍋

一天不吃辣就感到不對勁的人別擔心！王品集團旗下的「青花驕麻辣鍋」，特色是以重慶九葉青花椒為湯底，為了防疫考量，全台門市暫停內用服務，青花驕推出2個外帶優惠活動，第一是外帶自取享85折優惠，期限至6月30日止；第二則是外帶自取滿599元現折100元，活動至5月31日止，以上2個優惠擇一使用，在家也可以大吃麻辣鍋囉～

image source：FB／青花驕 麻辣鍋

3. 錢都涮涮鍋

連鎖火鍋品牌「錢都涮涮鍋」，最近暫停餐廳內用服務及洗手間使用，同時推出3大外帶優惠方案，第一是外帶任一鍋物就送1份肉品（上選豬／梅花豬／低脂牛／雞胸肉／鴨腿肉五選一），買2鍋就送2份，以此類推；第二是外帶消費滿500元以上，可享85折優惠；第三則是點購母親節限定「愛已成舟套餐」就加贈2份肉，以上3個優惠擇一使用，愛吃肉的人可以趁此次優惠大吃一波，還能順便防疫，實在太划算啦！

image source：FB／錢都涮涮鍋 直營店粉絲團

4. 肉多多火鍋

以大份量肉品火鍋聞名的「肉多多火鍋」，即日起至台灣恢復第二級警戒，提供肉多多會員外帶自取優惠，點購300元以上套餐即享買一送一（以價高者結帳，價低者為贈送），點購299元套餐也有第二件5折的優惠。

如果不方便在家裡煮火鍋，肉多多亦貼心地推出「小資單人外帶199元小鍋」，直接幫你煮好，還可加碼使用第二件5折的折扣，等於一鍋只要149元，CP值簡直破表！

image source：肉多多火鍋

5. 滿堂紅頂級麻辣鴛鴦鍋

吃到飽品牌「滿堂紅頂級麻辣鴛鴦鍋」目前全台門市暫停內用，僅提供外帶服務。即日起至6月8日，提供「5折外帶組合套餐」，包含2至3人份的牛組套餐與豬組套餐，牛組套餐原價998元，現在外帶只要499元就可吃到牛小排、招牌特製滷味等料理；豬組套餐原價898元，現在外帶也只要449元，有梅花豬、能量培根豬，讓喜歡吃豬肉的人大吃一波。

點購牛組套餐與豬組套餐，再加購其他單點品項同享半價，這2個套餐皆附招牌滿堂紅麻辣鍋底（含鴨血、豆腐），在家就可吃到如餐廳般的滋味～

image source：FB／滿堂紅頂級麻辣鴛鴦鍋粉絲團





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月17日至2021年05月23日。





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