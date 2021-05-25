快訊

網軍大本營？看看民進黨網路社群中心在做什麼

白宮宣布 美國半數成人接種新冠肺炎疫苗完畢

宅在家也能吃好料！5大人氣鍋物「超狂外帶優惠」 火鍋控快吃起來

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source：FB／這一鍋皇室秘藏鍋物青花驕 麻辣鍋

文／翁筠茜

近日國內COVID-19疫情升溫，許多人都「宅在家」工作或上課，避免外出接觸人群，餐廳品牌為了鼓勵大家多多待在家裡，紛紛推出超值外帶優惠。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，國內本土疫情爆發後，近一週的外帶美食網路聲量以「外帶火鍋」居冠（2021/05/17-2021/05/23），共有4,304筆聲量，甚至是第二名「外帶速食」聲量的2.18倍，可見疫情仍然擋不住大家想吃火鍋的心。今天就來盤點網路熱議5大划算外帶鍋物店家，讓你在家也能品嚐美味火鍋！

▲「外帶火鍋」為近一週討論熱度最高的外帶美食。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2021/05/17-2021/05/23）

1. 這一鍋皇室秘藏鍋物

主打宮廷華麗風的「這一鍋皇室秘藏鍋物」，針對外帶推出「金額累計無上限」的優惠方案，即日起至6月8日，只要加入這一鍋集團會員，外帶單點滿400元就送400元食材、買500元就送500元食材，不只店內所有生鮮、蔬菜、肉品都可以外帶回家享用，更重要的是優惠金額無上限，也就是火鍋控爆點到5,000元，這一鍋就直接讓你（多）任選5,000元食材，為市面上提供消費者最大優惠的店家，真是太狂啦！

image source：FB／這一鍋皇室秘藏鍋物

除了這一鍋，同集團旗下品牌「這一小鍋」也推出外帶優惠，加入這一鍋集團會員，6月8日以前，到這一小鍋外帶套餐消費滿300元，就送指定肉品300公克（梅花豬肉／培根牛肉／無骨雞腿肉三擇一）。

image source：FB／這一小鍋 Orissic Hot Pot

2. 青花驕麻辣鍋

一天不吃辣就感到不對勁的人別擔心！王品集團旗下的「青花驕麻辣鍋」，特色是以重慶九葉青花椒為湯底，為了防疫考量，全台門市暫停內用服務，青花驕推出2個外帶優惠活動，第一是外帶自取享85折優惠，期限至6月30日止；第二則是外帶自取滿599元現折100元，活動至5月31日止，以上2個優惠擇一使用，在家也可以大吃麻辣鍋囉～

image source：FB／青花驕 麻辣鍋

3. 錢都涮涮鍋

連鎖火鍋品牌「錢都涮涮鍋」，最近暫停餐廳內用服務及洗手間使用，同時推出3大外帶優惠方案，第一是外帶任一鍋物就送1份肉品（上選豬／梅花豬／低脂牛／雞胸肉／鴨腿肉五選一），買2鍋就送2份，以此類推；第二是外帶消費滿500元以上，可享85折優惠；第三則是點購母親節限定「愛已成舟套餐」就加贈2份肉，以上3個優惠擇一使用，愛吃肉的人可以趁此次優惠大吃一波，還能順便防疫，實在太划算啦！

image source：FB／錢都涮涮鍋 直營店粉絲團

4. 肉多多火鍋

以大份量肉品火鍋聞名的「肉多多火鍋」，即日起至台灣恢復第二級警戒，提供肉多多會員外帶自取優惠，點購300元以上套餐即享買一送一（以價高者結帳，價低者為贈送），點購299元套餐也有第二件5折的優惠。

如果不方便在家裡煮火鍋，肉多多亦貼心地推出「小資單人外帶199元小鍋」，直接幫你煮好，還可加碼使用第二件5折的折扣，等於一鍋只要149元，CP值簡直破表！

image source：肉多多火鍋

5. 滿堂紅頂級麻辣鴛鴦鍋

吃到飽品牌「滿堂紅頂級麻辣鴛鴦鍋」目前全台門市暫停內用，僅提供外帶服務。即日起至6月8日，提供「5折外帶組合套餐」，包含2至3人份的牛組套餐與豬組套餐，牛組套餐原價998元，現在外帶只要499元就可吃到牛小排、招牌特製滷味等料理；豬組套餐原價898元，現在外帶也只要449元，有梅花豬、能量培根豬，讓喜歡吃豬肉的人大吃一波。

點購牛組套餐與豬組套餐，再加購其他單點品項同享半價，這2個套餐皆附招牌滿堂紅麻辣鍋底（含鴨血、豆腐），在家就可吃到如餐廳般的滋味～

image source：FB／滿堂紅頂級麻辣鴛鴦鍋粉絲團

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月17日至2021年05月23日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『外帶美食』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

延伸閱讀

一群人吃火鍋才熱鬧！10大歡聚連鎖麻辣火鍋店快搶位

爽吃又爽喝！台北10大「啤酒暢飲」燒烤火鍋吃到飽餐廳　酒鬼還不快喝爆

每一口都香辣彈嫩！網友熱議麻辣鍋界10大「鴨血王」


小編精選新聞不錯過，馬上點選加入

【網路溫度計telegram】

telegram台灣版 https://t.me/dailyviewtw

telegram香港版 https://t.me/dailyviewhk

有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧

提供題目►https://pse.is/JW2G2

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！


火鍋 套餐 肉多多

延伸閱讀

全台「22間人氣鍋物」外帶優惠！馬辣、鼎王5折起

防疫外帶5折起開吃！7品牌優惠：千葉爆量蝦火鍋139元、肉多多買1送1、十二月粥品也有

馬辣「外帶火鍋套餐5折」！4人鍋599元 有肉有蔬菜

在家防疫一樣能吃美食！外送198吃小馬辣火鍋、外帶日式全品項7折

相關新聞

COVID-19疫苗一二劑可混打了 對AZ疫苗過敏者有福

過去接種新冠肺炎疫苗一二劑，僅能接受同廠牌疫苗，並不建議混打。然而中央疫情指揮中心今日公告最新「COVID-19 疫苗接...

健康主題館／不得已到醫院 最好戴面罩

新冠肺炎疫情持續升高，全台進入三級警戒，疫情期間醫院真的危險嗎？得延後就醫嗎？度過44天部桃疫情危機的衛福部桃園部立醫院...

疫情嚴峻百貨公司還不停業 設櫃業者怒：到底堅持什麼？

新冠肺炎疫情未平，指揮中心今（25）日下午宣布將延長全國三級疫情警戒至6月14日，除了全國到校上課時間延期外，除了必要性服務、醫療或公務所需外，其餘營業場所及公共區域都需要關閉。但有百貨公司設櫃業者抱怨百貨公司沒客人還不停業，罔顧員工及業者健康和權益，大罵「疫情都這麼嚴重了，百貨公司到底在堅持什麼？」。

心肌梗塞下猛藥 小心腦出血

一名80歲老先生因胸痛、胸悶、暈眩由家人送急診，檢查發現為心肌梗塞，醫師緊急給予雙重抗血小板（雙抗）藥物治療，不料送至加...

健康你我他／弟弟放棄去大陸 回家務農陪媽媽

自古以來，孝順的故事常流傳千古，而娘家的弟弟即是眾人眼裡最孝順的人。

高鐵提早收班 中捷27日起取消末班加班車

因應台灣高鐵自27日起提早收班，台中捷運綠線5月27日至6月14日，取消捷運高鐵台中站末班加班車，並自6月1日至14日調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。