宅宅救世界 懶人才是聰明人！網路最夯科技一秒上手

image source：pakutaso（示意圖）

文／翁筠茜

許多人平時生活繁忙，想做的事情太多，卻苦於沒有時間行動，常常想著該如何有效地節省時間，提升工作效率與生活品質。幸好科技發展日新月異，現在手機功能越來越多，幾乎可說是上網動動手指就能完成天下事，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查科技讓生活更方便的3個改變，讓你不用到處跑就能完成。

▲「科技讓生活更便利的3大改變」近一年網路聲量。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2020/04/27-2021/04/26）

改變1. 外出購物→使用外送平台將各種物品送到家（一年聲量40,558筆）

平日工作已經夠累了，下班只想宅在家裡不出門，不過遇到肚子餓或是需要補充日用品的時候，還是得從舒適的床上爬起來外出。幸好近年各種網購外送平台興起，除了許多人都相當熟悉的美食外送平台foodpanda、Uber Eats，現在連生鮮食品都能迅速送到家。

舉例而言，家樂福線上購物網限店提供快速配送服務，最快下單1小時後就能取得商品，保持食物的新鮮度；主打有機的生鮮平台「無毒農」也提供新鮮水果、蔬菜肉品等快速到貨服務，對於喜歡在家做菜的人真的非常方便。

▲家樂福線上購物網-生鮮食品、無毒農分別位居網路溫度計的生鮮網購網路口碑第1、2名。

image source：《DailyView網路溫度計》生鮮網購網路口碑排行（2021/02/05~2021/05/05）

改變2. 人與人碰面才能買保險→線上投保不用跑來跑去（一年聲量16,034筆）

過去不管是申請投保或理賠服務，都得親自奔波各機關辦理，有時候光是往返車程就得耗費一整天的時間，令人感到身心俱疲。所幸現在科技發達，保險公司將許多服務線上化，免於舟車勞頓，省下大把時間。

例如台灣人壽首創「ibon便利賠服務」，保戶只要到7-ELEVEN門市使用ibon便利生活站，依據指示填寫資料與上傳文件，就可在不到5分鐘內完成理賠申請，最快可於申請後30分鐘內取得理賠金，不僅有別於以往紙本申請耗時費日，還打破時間的限制，24小時都能在7-ELEVEN申請理賠服務。

針對車險部分，富邦產險也推出「即刻受理」及「節點通知」服務，保戶發生車禍時，僅需透過0800、官網、LINE、M+或富邦產險APP通報就可完成理賠立案，不必在處理車禍糾紛時，還得費心臨櫃送件。

▲台灣人壽首創「ibon便利賠服務」。

image source：台灣人壽

改變3. 跑銀行辦理業務→手機App就能投資理財（一年聲量15,974筆）

以前要辦理銀行業務總得「趕三點半」，上班族要趁午休時間匆忙趕到銀行，還要擔心遇到大排長龍的人潮，延誤自己的行程。不過現在只要用手機App，幾乎可以完成各項銀行業務，不再受時間與空間的限制，許多「投資小白」更會利用手機App養成投資習慣。

對於想走「懶人投資」的新手，中國信託首創訂閱式零錢投資的「嵐山豬豬」，在嵐山豬豬綁定中國信託銀行簽帳金融卡或信用卡，就會自動記帳每筆刷卡金十位數以下金額，例如消費新台幣638元即累積38元，當累積到新台幣100元，將會自動扣款並進場投資設定的基金，可說是低門檻的無痛理財方式。

▲中國信託首創訂閱式零錢投資的「嵐山豬豬」。

image source：中國信託銀行

「什麼時候買入賣出」是許多投資者最想了解的問題，透過中信亮點App隨時掌握股市趨勢。中信證券亮點App的「選股寶典」解決投資人「不知道要看什麼股票」的問題，「買點雷達」中的策略買點與定存買點，讓投資新手抓準買入時機；「歷史回測」功能可以參照歷史資料，驗證投資決策，達到「鑑往知來」的效果；無法停利或停損時，「e指停利」功能還可盯住盈虧，打開App就能一目瞭然。

有些人工作繁忙，沒時間選擇投資標的，或是因資訊太過繁雜，找不出自己對金融產品的喜好，玉山銀行也推出「基金e指選」App，運用大數據、人工智能演算法技術，分析個人的風險承受、交易習慣等，找出最適合你的基金標的。

▲「中信證券亮點App」提供「買點雷達」功能掃描個股上漲機率。

image source：中國信託證券

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年04月27日至2021年04月26日。









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