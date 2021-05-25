體恤前線女性醫護人員辛勞 廠商捐萬片衛生棉

新冠肺炎疫情升溫，確診案例驟升，全台進入第三級警戒，醫護人力也告急。為體諒醫護人員辛勞，尤其是幫助站在前線的女性護理人員，能更無需顧慮的專注在防疫工作上，有廠商從昨天開始，陸續贈送超過萬片涼感衛生棉，給疫情艱困的雙北共9家醫院女性醫護人員，希望替他們加油打氣，站在同一陣線對抗疫情。

而由於在防疫前線，醫護人員需全副武裝避免傳染，而隔離衣、防護衣穿脫不便，在無法勤換衛生棉的情況下，更容易讓生理期來潮的女性醫護人員產生悶熱不適。對此，廠商還特別選擇攜帶更便利，採單片鋁箔隨身包裝的隨身包，確保衛生、乾淨清爽，讓一穿防護衣就是好幾個小時的女性醫護人員避免外漏等問題。

據了解，相關廠商目前已將萬片衛生棉物資陸續送達雙北9家醫院，包括台大、亞東、三軍總、國泰等等，不採親送，皆使用貨運方式送達，以避免人群接觸，除了替醫護人員加油打氣，也對防疫盡一分心力。