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陸返台改行開小黃 悲情司機嘆「沒錢比病毒還可怕」

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄左營高鐵站前的排班小黃司機說，入行20多年處境沒這麼慘過，以往假日至少可載20趟，近期生意只有過去的2成，「等嘸人客」心情沉重。記者陳弘逸／攝影
高雄左營高鐵站前的排班小黃司機說，入行20多年處境沒這麼慘過，以往假日至少可載20趟，近期生意只有過去的2成，「等嘸人客」心情沉重。記者陳弘逸／攝影

病毒來勢洶洶，民眾居家避疫減少出門，計程車生意慘澹，乘客驟減7、8成，要扛生計的運將大嘆日子難過。有小黃司機原本在大陸工作，擔心大陸疫情失控選擇回台灣，開計程車養家，怎料入行不到1年，台灣疫情也變得緊繃，最近一天工作10小時，收入數百元，要付房貸都有困難。

高雄陳姓計程車司機曾在大陸深圳生活、工作12年，去年擔心大陸疫情一發不可收拾，遂回台灣生活，開計程車養家，入行迄今不滿一年，遇到台灣本土疫情來得又急又猛，最近生意一落千丈，工作十小時，收入不到1千元，他說，若疫情再惡化，恐怕要趕快轉行或當美食外送員增加收入，否則還有房貸、老母親要負擔，不知道該如何走下去。

陳姓司機說，去年決定回台灣一來避疫情風暴，也希望回台灣多陪媽媽，已不可能再回大陸當台幹，希望疫情陰霾快過，否則很多有經濟壓力的司機生計將難以為繼，「沒錢將比病毒更可怕」。

他說，大陸、台灣兩地疫情嚴峻時刻都親身感受過，本土疫情爆發後，台灣人民表現相當自律，非必要不出門，也會時時刻刻戴緊口罩保護自己與他人，這場疫情真的衝擊太大，希望政府能幫忙紓困，否則很多家庭可能被生活壓力逼到無路可走。

高雄左營高鐵站前的排班小黃司機說，入行20多年處境沒這麼慘過，以往假日至少可載20趟，近期生意只有過去的2成，「等嘸人客」心情沉重。記者陳弘逸／攝影
高雄左營高鐵站前的排班小黃司機說，入行20多年處境沒這麼慘過，以往假日至少可載20趟，近期生意只有過去的2成，「等嘸人客」心情沉重。記者陳弘逸／攝影
高雄左營高鐵站前的排班小黃司機說，入行20多年處境沒這麼慘過，以往假日至少可載20趟，近期生意只有過去的2成，「等嘸人客」心情沉重。記者陳弘逸／攝影
高雄左營高鐵站前的排班小黃司機說，入行20多年處境沒這麼慘過，以往假日至少可載20趟，近期生意只有過去的2成，「等嘸人客」心情沉重。記者陳弘逸／攝影

疫情 計程車

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