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居家辦公、停課不停學 營養師傳授「居家防疫菜單」

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
營養師謝桂菁提醒「居家防疫菜單」應均衡攝取六大類食物，透過自煮健康飲食全面提升免疫力。圖／東元綜合醫院提供
營養師謝桂菁提醒「居家防疫菜單」應均衡攝取六大類食物，透過自煮健康飲食全面提升免疫力。圖／東元綜合醫院提供

因應疫情，全台進入三級警戒，除了停課外在家線上學習外，不少公司也都實施居家辦公、防疫假，防疫期間準備三餐對於家長也是一大挑戰，營養師叮嚀，「居家防疫菜單」應均衡攝取六大類食物，透過自煮健康飲食全面提升免疫力，對抗疾病自然多層保護力。

六大類食物包含全榖雜糧類、蔬菜類、豆魚蛋肉類、乳品類、水果類以及油脂與堅果種子類。東元綜合醫院營養科營養師謝桂菁表示，「選食吃巧」可從以下方向著手，面對居家防疫的生活，常會忽略早餐，尤其以停課不停學的兒童而言，若不吃早餐易有注意力不集中情形，而影響線上上課學習成效，建議家長快速省時準備早餐，包含全麥蛋餅、雜糧饅頭夾蛋、起司地瓜搭配少糖豆漿、鮮奶、原味優酪乳。

適量蛋白質攝取，維持抗體活力也相當重要，謝桂菁說，建議成人每日攝取約5到6份，或每餐攝取約1個掌心，1份等於1/2盒裝豆腐或是肉、家禽、魚肉1兩，約3手指大小等於1顆蛋。

除了蛋白質外，應多吃不同顏色的蔬菜、水果，含有各種維生素、礦物質及特有的植化素、胡蘿蔔素、茄紅素、多醣體等，在免疫調節中都扮演重要角色，因此一天至少3份蔬菜、2顆拳頭大小水果，1份等於1/2碗；也建議每日攝取100mg維生素C的水果，如約1/3顆泰國芭樂、1.5顆奇異果、15顆聖女蕃茄、1顆香吉士、2顆柳橙等。

謝桂菁也指出，民眾在購買物資時，往往會選擇保存期限較長的物品，如泡麵、罐頭、冷凍微波食品、各類湯底、火鍋料、餅乾等，建議可依循均衡營養的原則與新鮮蔬食搭配入菜，讓三餐變得彭湃又營養；也別忘了適度規律運動，整體促進身體健康，才能更有效地對抗疫情。

不同顏色的蔬菜、水果，含有各種維生素、礦物質及特有的植化素、胡蘿蔔素、茄紅素、多醣體等，在免疫調節中都扮演重要角色。圖／東元綜合醫院提供
不同顏色的蔬菜、水果，含有各種維生素、礦物質及特有的植化素、胡蘿蔔素、茄紅素、多醣體等，在免疫調節中都扮演重要角色。圖／東元綜合醫院提供

早餐 疫情 停課

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