3-4月期統一發票今天開獎

今年3-4月期統一發票獎今天下午1點半在電視直播開獎。本期中獎發票自今年6月6日起開始兌獎，期限至9月5日。

雲端發票專屬獎公布在財政部稅務入口網站，為鼓勵民眾使用載具索取雲端發票，本期起增開雲端發票專屬五百元獎項之中獎組數，由原來的60萬組增加為100萬組，再加上百萬元獎30組及2千元獎1萬6千組，每期雲端發票專屬獎總獎金高達5億6200萬元，中獎機率大大提升。

疫情升溫，賦稅署建議民眾消費多採用行動支付，並下載「財政部統一發票兌獎APP」將各種載具歸戶，消費時索取雲端發票，兌獎APP可自動兌領獎，中獎獎金直接匯入帳戶，「從頭到尾零接觸」。

賦稅署指出，1-2月一千萬元大獎中獎發票仍有5張未兌領，其中2張屬電商雲端發票，分別由foodpanda、蘋果App Store開出，其餘3張各於台北、基隆、苗栗開出，消費金額最小一張在八方雲集花82元吃水餃就中獎。 提醒大家檢查手中的發票，不要與財神爺擦身而過。