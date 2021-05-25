疫情衝擊沒人搭！公路客運206條路線減班 減幅近5成

國內疫情持續嚴峻，也衝擊大眾運輸運量，根據公路總局統計，截至21日止，總計34家業者提出短期減班申請，總計核准206條路線，平日減幅達44％、假日減幅高達46％。實際上，儘管不少業者已減班，但許多班次仍然坐不滿，不僅一人「包車」情形頻傳，甚至還有一個班次無人乘車的窘境，也讓業者忍不住大嘆希望疫情趕快過去。

根據公路總局統計，公路客運一般路線已有79條路線提出減班申請，減幅約三成；國道客運則有127條路線提出申請，平日減幅4成7，假日減幅則是高達5成之多。

其中國道客運部分，又以大有巴士的台北至桃園機場減班幅度最高，原本平、假日一天總計64班，如今僅剩2班，減幅高達九成七，其他像是統聯客運台中至桃園機場線、宜蘭到桃園機場線、南港至花蓮線、大有巴士的新北至桃園機場線、國光客運台北至桃園機場線等，減幅都超過九成。另，中興大業巴士的台北市至瑞芳，更是直接停駛。

此外，國光客運台北至基隆線，過去因通勤族眾多，被視為國道黃金路線之一，原本一天班次超過兩百班，如今平日減為55班，假日更只剩下40班，減幅約八成左右。

至於一般客運部分，受到全國疫情三級警戒的影響，不少風景區暫時封閉，也連帶影響運量，包括彰化員林客運的台中至溪頭線、彰化客運的台中至鹿港線、屏東客運的恆春至墾丁公園、恆春至佳樂水等，全都直接停駛。