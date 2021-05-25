四大台灣疫情流行語！「校正回歸」聲量暴衝40萬筆碾壓「人與人的連結」
image source:FB/臺北市環保局
文／羅文芳
台灣疫情嚴守一年後於今年五月大爆發，全台進入三級警戒，民眾對疫情訊息關注度提高，官方發佈「關鍵字」變成網路流行語，22日指揮中心公布「校正回歸」確診數，屎崎聲量短期內大暴增，網路溫度計整理四大台灣疫情相關流行語如下。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢（分析區間： 2020/01/01 - 2021/05/24 ）
No.4 買竹筍／吃宵夜（聲量：7,676筆）
台灣疫情不斷擴散，台北萬華茶室成為防疫破口，許多相關案例活動史都曾到過萬華活動史，指揮中心曾公告有確診者自稱到萬華「買竹筍」，經調查後才發現另有關係在，另外也有人是去萬華「吃宵夜」染疫，引起網友聯想是去茶室消費代稱，進而衍伸出「誤交筍友」等新詞。
image source:FB/菜菜小農
No.3 滾動式修正（聲量：10,455筆）
疫情爆發至今，指揮中心不斷因應疫情訂定新規定，相關「滾動式修正」成為方案可隨時修改、保有彈性的說法，有不少網友將其使用到職場相關討論上，像是提出自己沒有信心的報告時，只要加上「滾動式計畫」、「滾動式檢討」馬上就專業度爆表，但其實說白點只是打臉自己決策的好聽說法。
image source:博客來
No.3 人與人的連結（聲量：34,327筆）
疫情大爆發，其源頭有來自於前獅子會前會長，與萬華茶室女接觸感染造成，對此指揮官陳時中對外表示兩人有「人與人的連結」，語帶保留又留有想像空間，讓網友馬上紛紛大讚這根本是說話的藝術，紛紛想歪「到底是怎樣的連結」、「人與人的連結，像極了愛情」相關梗圖群起，成為親密接觸新代稱．
image source:博客來
No.1 校正回歸（聲量：413,807筆）
22日指揮中心為了回歸疫情真實趨勢，公布400例「校正回歸」確診數，將大量塞車未於2天內完成檢驗結果的個案，按照「採檢日加上 2 天」回溯，讓許多民眾第一時間無法理解其意義，不少人解讀是「文字遊戲」，網友紛紛接龍造句，使其討論度暴增，22日單日就有超過23筆聲量，3天內累積413,807筆討論，成為近期最夯疫情流行語。
image source:FB網友
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2020年1月1日至2021年5月24日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『疫情流行語』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
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