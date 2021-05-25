四大台灣疫情流行語！「校正回歸」聲量暴衝40萬筆碾壓「人與人的連結」

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文／羅文芳

台灣疫情嚴守一年後於今年五月大爆發，全台進入三級警戒，民眾對疫情訊息關注度提高，官方發佈「關鍵字」變成網路流行語，22日指揮中心公布「校正回歸」確診數，屎崎聲量短期內大暴增，網路溫度計整理四大台灣疫情相關流行語如下。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢（分析區間： 2020/01/01 - 2021/05/24 ）

No.4 買竹筍／吃宵夜（聲量：7,676筆）

台灣疫情不斷擴散，台北萬華茶室成為防疫破口，許多相關案例活動史都曾到過萬華活動史，指揮中心曾公告有確診者自稱到萬華「買竹筍」，經調查後才發現另有關係在，另外也有人是去萬華「吃宵夜」染疫，引起網友聯想是去茶室消費代稱，進而衍伸出「誤交筍友」等新詞。

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No.3 滾動式修正（聲量：10,455筆）

疫情爆發至今，指揮中心不斷因應疫情訂定新規定，相關「滾動式修正」成為方案可隨時修改、保有彈性的說法，有不少網友將其使用到職場相關討論上，像是提出自己沒有信心的報告時，只要加上「滾動式計畫」、「滾動式檢討」馬上就專業度爆表，但其實說白點只是打臉自己決策的好聽說法。

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No.3 人與人的連結（聲量：34,327筆）



疫情大爆發，其源頭有來自於前獅子會前會長，與萬華茶室女接觸感染造成，對此指揮官陳時中對外表示兩人有「人與人的連結」，語帶保留又留有想像空間，讓網友馬上紛紛大讚這根本是說話的藝術，紛紛想歪「到底是怎樣的連結」、「人與人的連結，像極了愛情」相關梗圖群起，成為親密接觸新代稱．

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No.1 校正回歸（聲量：413,807筆）

22日指揮中心為了回歸疫情真實趨勢，公布400例「校正回歸」確診數，將大量塞車未於2天內完成檢驗結果的個案，按照「採檢日加上 2 天」回溯，讓許多民眾第一時間無法理解其意義，不少人解讀是「文字遊戲」，網友紛紛接龍造句，使其討論度暴增，22日單日就有超過23筆聲量，3天內累積413,807筆討論，成為近期最夯疫情流行語。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年1月1日至2021年5月24日。