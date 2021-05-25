南台灣6縣市高溫特報 吳德榮：對流強、注意午後大雨

天氣高溫炎熱，氣象局表示，今中午前後臺南市近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。嘉義市地區，南投縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。嘉義縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨(24)日全台最高溫在東部(台東大武鄉) 38.8度；南部(台南南化區38.4度)，已高掛「高溫警示」(≧36度)連20天；中部有38.7度(南投市)、澎湖(望安鄉) 36.1度也達標。

吳德榮說，昨日因「滯留鋒」前不穩定、激發強對流，帶來局部大雨、豪雨，雙北有局部短暫積水，新北另有坍方的現象發生；當然對缺水也略有助益。今晨觀測資料顯示，台灣上空仍有昨日強對流胞消散中的高層雲。花東有殘餘局部少量降雨。

吳德榮表示，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今「滯留鋒」在台灣徘徊，有局部陣雨或雷雨的機率，尤其午後要特別注意「劇烈天氣」及較大雨勢。今日各地區氣溫：北部22至31度，中部24至35度，南部24至36度，東部23至33度。

吳德榮說，明天「滯留鋒」強度減弱、北移，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，氣溫回升。

吳德榮也提到。根據最新歐洲模式模擬顯示，周四、五(27、28日)「滯留鋒」北移至北部海面，相對空檔、天氣炎熱，要防曬、防中暑；但大氣仍不穩定，午後山區有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮表示，由於理論上的限制，愈接近模擬末期，「不確定性」愈大，尤其當東亞大氣環流模擬有「熱帶擾動」、「太平洋高壓」及「滯留鋒」等天氣系統同時存在，其間複雜的交互作用，任何模式皆可能存在極大的誤差。周六、日(29、30日)，「滯留鋒」接近、大氣不穩定度已提高，但要到下周一、二(31、1日)「滯留鋒」才在台灣南北徘徊。

吳德榮說，根據美國模式(GFS)模擬的「滯留鋒」則已在周五(28日)南下(右圖)，且在台灣附近徘徊4、5天。至於周六起「滯留鋒」接近及徘徊期間，歐、美模式皆模擬有「劇烈天氣」及大量降雨發生的機率，但降雨強弱變化的節奏，各模式模擬並不相同，且都在調整，應持續觀察並作修正。