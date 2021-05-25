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全台「22間人氣鍋物」外帶優惠！馬辣、鼎王5折起

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
問鼎推出指定防疫套餐5折優惠價。圖／問鼎提供
問鼎推出指定防疫套餐5折優惠價。圖／問鼎提供

為了讓防疫在家的民眾也可享用美食，各大餐飲業者紛紛推出外送、外帶優惠。其中口味多元，還可以自己加料升級的「鍋物」餐點，也成為許多民眾的好選擇。此次特彙整22個鍋物品牌的外帶優惠，讓消費者品嚐美食之餘也能享受折扣。

【這一鍋】

這一鍋推出「金額累計無上限」的外帶優惠，即起至6月8日，加入會員，即享外帶單點「滿400元贈400元任選食材」。「這一小鍋」外帶套餐消費滿300元，即贈300克指定肉品。

【肉多多】

凡加入會員，即可享肉多多火鍋「外帶買1送1」優惠。外帶自取300元以上套餐，第二份由肉多多火鍋免費招待，299套餐或199套餐，則可享第2套半價，單鍋則可享75折。

【馬辣、新馬辣】

至6月30日前，馬辣、新馬辣推出防疫外帶套餐5折優惠，內含經典湯頭、肉品、火鍋餃、麵食、鮮蔬等配料。2人份原價790元，優惠價380元；4人套餐，原價1,198元，優惠價599元；6人套餐，原價1,598元，優惠價799元。

【問鼎】

問鼎宮廷火鍋，即日起至6月30日期間推出防疫外帶餐5折優惠，2人套餐原價1,360元，優惠價680元；4人套餐原價1,960元，優惠價980元，各都有對應人數的經典湯頭、肉品、手工丸、手工餃、鮮蔬、鮮菇等配料。指定肉品享加購7折。

【王品】

王品全品牌推出「外帶滿599元，現折100元」的優惠，折扣無上限。包括旗下的石二鍋、聚 北海道昆布鍋、青花驕、12MINI、尬鍋等5個鍋物品牌，同樣可享折扣優惠。

【美滋鍋】

至恢復二級警示之前，美滋鍋均可享外帶自取的「全單75折」優惠；透過樂天外送，則可享單筆滿1,000抵100，再享雙北地區15公里內免運費的優惠。若是透過熊貓或Uber eats，則可享消費滿額加贈明星商品。

【錢都】

若外帶消費500元以下，任一鍋品即贈1份肉品（5選1），2鍋享2份，以此類推。若是外帶凡消費達500元以上，則可享85折。

【無老鍋】

6月8日前，外帶消費滿1,500元，可享8折優惠，伊比利豬嫩肩胛、無骨牛小排、梅花豬肉等指定產品，則可享5折優惠。

【鼎王】

6月8日前，外帶消費滿1,500元，可享8折優惠，伊比利豬嫩肩胛、上選牛小排、梅花豬肉等指定產品，則可享5折優惠。

【老四川】

至5月31日前，外帶滿1000元送清油麻辣湯底1包；滿額1400、1600、1800等門檻，可免費獲得排骨酥、花枝漿、海蝦等食材。滿3000元則贈送老四川拌麵，並享波士頓龍蝦1隻299元的加購優惠價。

【22:02 火鍋。樂活】

依照不同分店，推出不同外帶優惠。5月28日前，林口店推出海陸蔬菜醬拌麵、牛肉雙寶湯麵，自取加贈飲品；單人鍋每份180元，自取加贈霜降牛肉或豬五花；雙人套餐699元，自取加贈霜降牛或梅花豬肉。美麗華店、八德店則推出個人獨享鍋優惠。

【小蒙牛】

至9月30日前，外帶小火鍋149元起，另外自取外帶全部享89折優惠。

【肉大人】

5月30日前，推出外帶防疫菜單，4款冷凍湯品各為200元，5款冷凍肉片8折，另外以湯包2款為基礎，加上牛小排、A5和牛，每套999元；搭配究好豬五花、伊比利豬五花則為777元。

【千葉火鍋】

5月28日前，推出肉爆量鍋物、蝦爆量鍋物、海陸雙霸鍋、蛤蜊爆量鍋等外帶自取方案，每份售價188～238元不等。

【麻神】

至6月30日前，麻神外帶、外送可享8折優惠。

【滿堂紅】

至6月8日前，自取外帶組合套餐，一律享5折優惠，加購其他單品也是5折。其中適合2～3人的牛組套餐，原價998元，優惠價499元；豬組套餐，原價898元，優惠價449元。均含鍋底、肉品、滷味、時蔬等配料。

【火鍋106 粵式豬肚煲鍋】

即日起外帶自取可享6折優惠。

【椒心苑麻辣鍋】

外帶滿600送「頂級後腹牛五花」或「上選梅花豬」（二擇一）；外帶滿1000送「大份頂級後腹牛五花」或「大份上選梅花豬」或「大白蝦」（三擇一）。

錢都推出滿500元可享85折的優惠。圖／錢都涮涮鍋提供
錢都推出滿500元可享85折的優惠。圖／錢都涮涮鍋提供
美滋鍋推出全單75折的自取方案。圖／美滋鍋提供
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這一鍋可享滿400元贈400元任選食材的會員方案。
這一鍋可享滿400元贈400元任選食材的會員方案。

套餐 火鍋

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