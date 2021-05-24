大家電停送萬華、板橋、中和！momo、PChome發聲明回應

近期防疫規格升級，多選擇待在家中減少外出，連帶使得民生物資網購需求激增，全台網購訂單遽增。原本到貨速度飛快的PChome 24h購物出現出貨嚴重延遲的狀況，甚至被網友笑稱快變「240h到貨」。同時，也宣布暫停雙北部分疫情嚴重區域的到府安裝服務，因而引發消費者關注。

PChome指出，在兼顧消費者權益及同仁健康安全的考量下，目前配合之物流夥伴雖然於全台皆照常配送，但為了落實無接觸的防疫政策，雙北部分地區將暫停配送上樓服務，若送件地址設有管理室，將由管理室代收。此外，大型家電等需安裝商品將暫停部分地區（萬華、板橋、中和、永和、蘆洲區）到府安裝服務，且因應防疫所需，將暫停提供「貨到付款」付款方式之服務，建議消費者選擇更方便且安全的線上付款方式。

PChome同時也發出聲明，表示「針對近期出貨延遲，消費者的心聲，PChome聽見了，造成困擾與不便深感歉意，我們將盡力改善倉儲物流的配送能量，滾動式調整各種防疫工作，致力滿足消費者需求。」