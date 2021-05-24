破除假消息 疾管家7天增500萬人追蹤

新冠肺炎疫情延燒，相關假訊息到處流竄，企圖擾亂民心，LINE@疾管家不僅提供民眾正確疫情資訊，更是實聯制好幫手，如今官方好友人數累積到760萬人，短短一週增500萬人追蹤。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天晚上告訴中央社記者，LINE@疾管家好友人數累積至今天為760萬7095人，一週前疾管家好友人數僅242萬3997人。

假消息流竄，「疾管家」LINE帳號出現冒牌貨，還有的以假亂真號召刪除正牌疾管家，莊人祥說，LINE@疾管家的官方帳號前方有盾牌標誌，民眾可透過疾病管制署全球資訊網首頁，加入正確疾管家社群。

Line@疾管家在去年1月29日時，就因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情初起，提供民眾互動及諮詢功能，歡迎民眾多加運用，增加新冠肺炎疾病介紹、預防方法、回國民眾注意事項、國際疫情等諮詢功能，提供民眾正確防疫資訊。

衛生福利部疾病管制署自2017年開始與DeepQ團隊展開為期3年公益性質合作，將AI技術轉譯成民眾貼身疾病管家，透過醫療語言處理及人工智慧訓練強化語言互動能力，有公費流感疫苗接種資訊、抗病毒藥劑合約院所、法定傳染病、提供新手爸媽育兒接種、國內外疫情、旅遊防疫等互動式諮詢功能。

為了因應疫情第三級警戒，行政院19日推出「簡訊實聯制」，簡訊實聯制最快的方法只要5秒3步驟，民眾只要掃描店家或公務機關提供的QR Code，其中包含使用疾管家官方LINE帳號，啟動掃描機關或店家QR Code，按下連結並發送簡訊，就不需要再填寫個人資料。