北部強降雨 翡翠水庫未來三個月供水無虞

今天下午受鋒面接近、及午後對流雲系發展旺盛影響，為翡翠水庫集水區帶來可觀降雨，統計今天中午12時至傍晚18時，降雨量已達87.3毫米，約帶來1310萬噸水量。目前18時水位154.12公尺，有效蓄水量2億304萬噸，蓄水率6成1，台北翡翠水庫管理局表示，依據中央氣象局長期降雨預報及需水量評估結果，翡翠水庫未來三個月供水無虞。

翡管局表示，對於有媒體報導，翡翠水庫預測剩餘天數，只剩下兩個月左右一事，實屬誤解，翡管局進一步表示，從供給方面來看，翡翠水庫集水區今年以來降雨量偏少，統計1月1日至5月23日累積降雨量為597.1毫米，僅為歷年同期平均58%。另從需求方面來看，統計1月1日至5月23日為止，比去年同期增加28%，惟在翡管局審慎供水操作下，翡翠水庫目前蓄水量尚稱平穩。

翡管局表示，雖然依中央氣象局長期降雨預報及需水量評估結果，今年8月31日前翡翠水庫供水無虞，但翡管局仍要籲請民眾有水當思無水之苦，力行節約用水，珍惜寶貴水資源。