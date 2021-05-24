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門諾復健科自製短片 邀民眾「疫起在家做運動」

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
門諾醫院復健科示範高弓步式，不僅可以延展脊椎、伸展肩膀與手臂，還可鍛鍊下肢。圖／門諾醫院提供
門諾醫院復健科示範高弓步式，不僅可以延展脊椎、伸展肩膀與手臂，還可鍛鍊下肢。圖／門諾醫院提供

新冠肺炎疫情警戒全國升至三級，許多民眾減少外出乖乖在家防疫，但運動量減少體重恐上升。門諾醫院復健科特地拍攝「疫起在家做運動」小短片，透過伸展、拉筋動作，在家輕鬆運動，提升身體活動力，還能緩解生活壓力。

門諾醫院復健科物理治療師示範3組上、下肢的伸展、拉筋運動。首先將兩手臂向外伸直，一隻手掌朝上另一隻手朝下，並將頭轉往手掌朝上的那一邊，隨著雙手的開始轉動，頭也是隨著轉換方向，這動作對於緩解肩頸酸痛有很大的幫助。

第二組則是高弓步式，不僅可以延展脊椎、伸展肩膀與手臂，還可鍛鍊下肢。最後透過下肢拉筋，舒緩腿部緊繃的肌肉，3組運動每次做3至5次。

疫情升溫，一家人宅在家，不妨透過親子間的互動遊戲拉近彼此距離。物理治療師陳奕廷說，一家人躺在床上或是地板上，以抱枕當球，運用手腳玩起傳球運動，不僅增加趣味性，也可增進核心肌群及小腿肌耐力的訓練。而身體版的「烏龜翹」遊戲，對於孩子的平衡感及反應能力都有很大幫助，也能讓孩子在遊戲中養成運動的好習慣。

門諾醫院身心科醫師鍾德表示，疫情升溫導致人心惶惶，建議民眾除正確了解疫情訊息，做好自身防疫保護，不輕易聽信他人傳言、減少外出等，在家中透過適度運動，避免久坐少動，才能促進身體健康，更有效地對抗疫情。

門諾醫院復健科指出，透過簡單的伸展運動，讓民眾在家也能活動筋骨，減緩壓力。圖／門諾醫院提供
門諾醫院復健科指出，透過簡單的伸展運動，讓民眾在家也能活動筋骨，減緩壓力。圖／門諾醫院提供

疫情 復健

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