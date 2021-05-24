病毒看不見！桃園機場擴大清消「每小時都消毒」

日航地勤確診案件，引起各機場警覺，為防堵新冠肺炎疫情擴散，桃園機場全面加強進行深度清消作業強度，除持續固定清消頻率至每小時一次外，每天更會請機場內所有單位同步就所有區域進行全面性的深度清消，透過此積極作為，確保所有旅客民眾及機場工作人員的安全，也讓大家對機場感到放心，不會有任何疑慮。

機場公司總經理但昭璧表示，桃園機場高度重視防疫作業，一向把環境清潔消毒列為主要的工作事項。在新冠肺炎國內疫情升溫期間，機場公司也持續落實所有環境設施的清消作業。已於昨（23）日上午9時於機場內全部單位進行了一次全面深度清消，與凡工作人員及旅客可能接觸到的物品、地板、牆壁、廁所等，都已加強清理。

但昭璧說，今天11時起的再次同步深度清消重點在於旅客或民眾會直接觸摸到的物件，包括開飲機、自助報到機、販賣機、電梯按鍵面板及扶手等，這些地方機場公司雖一直都有在進行，但鑒於疫情變化，因此特別強調這些重點。

此外，機場公司也已通知機場內包括CIQS在內的所有公民營單位配合，在各自管理與工作區域內每小時清潔一次，及每天16時30分一次的共同深度大消毒與大清潔。但昭璧籲請大家務必持續落實執行並完整記錄這項措施，讓任何旅客和民眾清楚瞭解在機場裡是不需要有疑慮的。

機場公司也已請各商業服務及基本維生服務業者，在維持服務時也要注意針對所負責的旅客廁所、兌換匯櫃檯、自動提款機等每小時進行清消；另入境旅客下機後動線行經的檢疫申報櫃台、非洲豬瘟檢查站、入境通關及行李提領轉盤、廁所及手推車等接觸設備，除每小時清消一次，一經使用即立刻消毒，透過多重防護阻絕病毒傳播可能性。