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國內外11座商港 今日全面啟動加強清消

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
台灣港務公司今(24)日針對全國商港進行全面加強清消作業。圖／交通部提供
台灣港務公司今(24)日針對全國商港進行全面加強清消作業。圖／交通部提供

因應全台防疫提升為三級警戒，7座國際及4座國內商港比照機場已於今(24)日進行辦公廳舍、旅運場站、遊憩區、倉庫、露置場、碼頭、在建工程及周圍區域等全面性環境清消作業，針對旅客停留、經過及碰觸的場域與動線，以每1~2小時為頻率，透過擦拭及噴灑消毒液方式全面性深度清消，杜絕病毒跨區傳染與蔓延，並要求第一線工作人員提高自我防疫意識，疫情期間維持港區運作順暢。

交通部表示，鑒於國內疫情持續嚴峻，自中央疫情指揮中心於19日宣布提升「全國」疫情警戒標準至第3級，交通部長王國材要求全國陸、海、空、郵及觀光等單位在第2級基礎下，強化落實交通場站深度清潔消毒作業，全國17座機場於昨(23)日全面徹底清潔消毒外，7座國際、4座國內商港今(24)日比照辦理，以阻絕跨區傳染。

交通部次長祁文中表示，國際郵輪及兩岸航線雖因疫情關係已停航，但離島航線仍持續營運，為避免本島與離島間的跨區傳染，各商港旅運場站，於旅客進出港前後需深度清消1次，候船期間清消頻率由每2小時1次，提高為每小時1次，配合防疫措施，候船區域全面禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩，並進一步加強港區內辦公廳舍、遊憩區、倉庫、碼頭及在建工程等公共區域(含廁所)之清潔消毒及衛生。

港務公司說，為有效執行港區邊境管理，除推動原有進出各國際商港港區通行證E化作業外，持續之精進防疫作為，包括同步配合使用「防疫實聯制簡訊登錄管理系統」，進出港區門哨、辦公場所、裝卸場棧之辦公處所、在建工程工地、旅運場站等場所之所有人員皆可留下紀錄，落實防疫實聯制。另外港務公司及航港局已於19日啟動分區分流辦公、擴大彈性上下班及居家辦公等措施，以確保公務維持正常運作。

疫情 碼頭 機場

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