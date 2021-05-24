防疫自備餐具外帶遭拒 環團提倡在家煮最安全

疫情嚴峻，全台多個縣市宣布禁止內用，這幾天不少民眾帶著環保容器到餐廳或飲料店外帶卻遭拒絕，因為店家為了疫情安全考量，盡量避免接觸民眾的容器，只提供一次性餐具外帶。環團建議，民眾在家煮比外帶更安全，但今年一次性餐具用量必定大增，環保署應加強關注回收分類是否妥善。

新北市上班族張小姐每天自備便當盒購買自助餐，但最近常去的店家說，因為不知道客人的餐具是否乾淨，擔心有染疫風險，因此短期內不再接受自備餐盒，只能使用一次性餐具外帶。一名吳先生也表示，帶環保杯到連鎖飲料店但被店員退回，只能使用店內拋棄式杯具，雖然無奈但為了防疫可以接受、配合。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，去年上半年台灣剛開始出現疫情時，紙容器用量就已經有顯著增加的現象，今年疫情更加緊張，很擔心未來一次性餐具用量增幅更大，近日還有清潔隊員認為紙杯、便當盒等一次性餐具經過民眾口沫接觸，可能引發感染風險，因此希望暫停紙類回收，但若都直接丟到焚化爐也會造成更大的環境負擔。

謝和霖指出，現在還有民眾想自備環保餐具卻被餐廳拒絕，其實餐廳員工接觸的人更多，使用一次性餐具不一定比較安全，餐廳可以允許自備餐具，但在接觸前都要用酒精噴灑器具及雙手，盡量加強消毒，若真的沒辦法，建議民眾最好的方式還是自己在家煮飯，不但可以吃到安心食材，也可以避免相關接觸而染疫。

因應國際紙價上揚，環保署六月擬降低紙容器回收補貼費率及最低價格，謝和霖批評可能影響業者回收意願，未來紙容器用量必定大增，應設法妥善處理回收；補貼費率可以調降，但不該調降最低收購價，因為這等於是業者的「最低薪資」，應該給予基本保障，若環保署擔心回收基金虧損，應該想辦法鼓勵檢舉逃漏繳費的業者，才能從源頭改善問題。