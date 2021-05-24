南投國姓九份二山降下豪大雨 3小時累積雨量達129毫米

下雨了！受鋒面接近及午後對流雲系發展旺盛影響，南投縣終於降下超過100毫米以上的瞬間豪雨，下午2時許，中央氣象局發布大雨特報後，上午仍在炎炎夏日的南投，突然從國姓九份二山地區下起大雨，讓民眾不禁高呼，「終於下大雨了！」

看到久違的大雨，日月潭氣象站指出，台灣地區因鋒面接近及午後對流雲系發展旺盛的影響，南投地區已經有豪雨等級的發生，目前比較大的降雨是在國姓鄉的九份二山，3小時的雨量已經超過100毫米，累積雨量已達130毫米以上，相信對烏溪地區埔里、國姓、草屯等鄉鎮的水情有幫助。

南投吳姓民眾也表示，「盼了好久的雨！這場雨離上次有一個月了，太乾了，地上都是水蒸氣，太開心了！」