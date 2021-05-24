全台35間「藏壽司」全部暫停營業！新竹巨城店只到明天

隨著新冠肺炎疫情持續發生，各地方政府也下達禁止餐飲業內用的規定。除了有餐廳轉攻外帶、外送市場外，部份餐廳亦選擇停業因應。以迴轉壽司為主的「藏壽司」，已經陸續暫停雙北地區的16間門市，加上桃園、宜蘭、台中、台南、高雄等地的門市也都暫停營業，目前全台僅剩新竹巨城店尚有開幕，但也將於5月25日停業休息，等於全台35間店均受到影響。

藏壽司目前均採內用，無提供外帶服務。為了落實防疫至上，藏壽司自5月20日就率先針對台北館前、松江南京、中山南西、三重捷運路站等8間門市暫停營業，其他門市則是陸續縮短營業時間。而自5月22日起，包括桃園青埔店、竹北文興店等門市，也開始陸續暫停營業。而自即日開始，除了新竹巨城店之外，全台34間門市均進入暫停營業狀態，而僅剩一間的新竹巨城店，也將於5月25日停業。其中部份門市停業至5月28日，亦有部份門市暫停業至6月8日。

除了藏壽司停業之外，其他迴轉壽司業者則是積極搶攻外帶市場。「壽司郎」除了提供多款套餐之外，也增加外帶單品選擇，總數近50款。至於「爭鮮」則有三重二、重新樂福、西門等7間門市暫停營業，其餘可外帶的門市，則有滿10盤送1盤，再送味噌湯或茶碗蒸等優惠。