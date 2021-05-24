德基水庫蓄水率剩1.1% 25日起調整放水時間
德基水庫蓄水率只剩1.1% ，集水區今天下午降雨，居民歡喜聽見下雨的聲音，為減緩德基水庫水位下降的速度，25日起德基水庫上午6時放水，傍晚7時關水，增加水庫蓄水時間。
水情嚴峻，依據經濟部水利署防災資訊服務網指出，德基水庫今天水位1321公尺，目前蓄水率只剩下1.1%。今天下午4時17分左右，德基水庫集水區下起雨來，山區居民開心歡呼聽見下雨的聲音，希望這波雨水可以下久一點，為水庫解渴。
德基水庫水位每況愈下，屢屢創下新紀錄，為了增加水庫的蓄水時間，兼顧水庫內的生態平衡，減少邊坡泥土滑入水庫，大甲溪發電廠決定再次微調德基水庫的放水時間。
大甲溪發電廠副廠長林日生表示，為增加德基水庫的蓄水時間，今天下午5時30分關閉水庫的放水閥，25、26、27、28日每天上午6時放水，下午7時關水，假日則在上午8時放水，下午4時30分關水，減緩水庫水位下降的速度。
林日生表示，水情嚴峻，目前仍由谷關壩來調節民生用水，希望這波雨水可以下久一點，仍呼籲全民節約用水、用電，共度疫情、水情難關。
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