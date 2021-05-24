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旅遊婚宴取消怎麼辦？ 消保處設COVID-19消費資訊專區

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
疫情從二級升至三級，遊客紛紛取消旅遊、餐飲、補習等活動，引發許多消費糾紛。圖為中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影
疫情從二級升至三級，遊客紛紛取消旅遊、餐飲、補習等活動，引發許多消費糾紛。圖為中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影

疫情從二級升至三級，遊客紛紛取消旅遊、餐飲、補習等活動，引發許多消費糾紛。行政院消保處指出，11日(疫情警戒第二級)至23日(第三級)，與疫情相關的消費申訴諮詢案件共計719件。行政院消保處已設立「COVID-19消費資訊專區」，提供與疫情相關之退費處理原則，消費者可上網查詢，維護自身權益。

消保處表示，5月11日(疫情警戒第二級)至5月23日(第三級)，與疫情相關之申訴(504件)及諮詢(215件)案件，合計719件，排名依序分別為「住宿」、「參團旅遊」、「機票」、「健身中心」、「訂席」及「補習班」等。

消保處表示，消費者申訴及諮詢最多的是「如何順利完成解約退費」之疑義，其中以住宿123件佔最大宗。如有消費申訴向澎湖飯店訂房，擬解約，業者讓消費者得選擇退部分費用或延長3個月內使用完畢。消費者認為依目前疫情狀況，限三個月內使用完畢不合理。還有離島行程飯店不退費，旅行社要消費者自行吸收兩日房價高達15300 元。

機票糾紛占43件，如5月15日至5月28日的機票退票免手續費，但5月29日的機票退票還是要收1,100元手續費。參團旅遊占100件， 如擔心疫情持續擴散，擬取消旅遊行程，卻還要被收5%至30%不等的解約費用。

訂席占28件，如取消婚宴訂席，業者除沒收定金外，還要收每桌50%費用。補習班占21件，12堂雅思課程，已上2週課程，因疫情停課，未按政府規定退10堂課費用。

消保處表示，相關退費處理原則，民眾可於行政院消保處設立之「COVID-19消費資訊專區」(網址：https://cpc.ey.gov.tw/)中查閱。在此專區，民眾還可以查閱「各主管機關資訊」及「消費爭議處理程序及線上申訴」等，民眾可以方便瞭解政府對疫情之作為。

消保處建議，如有相關消費爭議，建請先與業者溝通協議延後履約或替代方式；如未獲業者妥適處理時，得進行線上申訴，以維權益。

疫情 機票 行政院

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