企業捐贈消毒防疫設備 協助醫院抗疫

雙北市新冠肺炎嚴峻，醫療院所面臨防疫與感染控制挑戰，民間企業也伸出援手，捐贈紫外線抑菌艙、消毒錠、消毒噴霧機等消毒防疫設備，協助醫院抗疫。

台大醫院日前出現有數名工務室與週邊辦公區員工採檢陽性，確診感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），所幸經全院普篩後，並無醫護人員感染；另台北榮民總醫院日前也發生院內確診，1名手術室清潔工染疫。

疫情嚴峻醫療量能吃緊，院內感染管制與清潔消毒更顯重要。武商集團與普力生化科技股份有限公司今天聯合捐贈台大醫院消毒錠1萬顆，以及大型噴霧機設備，盼能直接保護第一線辛勞的醫護人員。

台達電子公司今天也捐贈台北榮民總醫院1台紫外線抑菌艙，設置於該院第三門診入口，短時間內即可抑菌消毒，幫助醫療人員共同守護民眾健康。

台北榮總院長許惠恒院長表示，院方對於清潔消毒極為重視，在人力吃緊的狀況下，搭配高科技清潔消毒的輔助工具，提供安全的環境，十分感謝捐贈企業願為台灣防疫盡一份心力。

台達物聯網照明事業處長王志賢表示，在防堵疫情的緊要關頭，非常感謝所有醫護人員冒著風險，在第一線守護全台灣民眾健康。