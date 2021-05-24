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北市強降雨！內湖多處積淹水 東湖路淹水逾30公分

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市內湖區東湖路58巷今因強降雨積淹水。圖/台北市政府水利處提供
北市內湖區東湖路58巷今因強降雨積淹水。圖/台北市政府水利處提供

北市午後對流發展旺盛，台北市文山、南港、內湖和松山區發生短延時強降雨的情形，台北市政府統計，截至下午4點，台北市內湖區最大時雨量達到101.5毫米(東湖國小站)，3小時累積雨量最大142.5毫米(東湖國小站)。

台北市災害防救辦公室通報內湖區公所也於下午3點30分成立緊急應變小組，並進行車巡。截至下午4點，內湖區五分里東湖路58巷(超過30公分)、康寧路3段178號(道路積水)、大湖街168巷、內溝溪忠三街橋等較低窪地區都有局部性的積淹水情形。

北市水利處及環保局等相關單位均已派員前往現場協助排除，目前隨雨勢趨緩，積淹水也在逐漸消退中，尚未傳出重大災情。

另，經濟部水利署水利防災中心於15點10分通知雙北，桂山發電廠於15點40分調節性放水，已呼籲相關單位及下游民眾提高警覺。

北市內湖區東湖路58巷今因強降雨積淹水。圖/台北市政府水利處提供
北市內湖區東湖路58巷今因強降雨積淹水。圖/台北市政府水利處提供
北市內湖區東湖路58巷今因強降雨積淹水。圖/台北市政府水利處提供
北市內湖區東湖路58巷今因強降雨積淹水。圖/台北市政府水利處提供

北市 雨量 淹水

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