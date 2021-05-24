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美廉社防疫升級！櫃檯加裝塑膠防護簾 提早2小時打烊

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全台美廉社門市人員均配有護目鏡，更新增塑膠防護簾加強防護。圖／美廉社提供
全台美廉社門市人員均配有護目鏡，更新增塑膠防護簾加強防護。圖／美廉社提供

全台疫情持續三級警戒，在社區滿足民眾採購日用品需求的美廉社，除了配合政府防疫政策，為保護客人及第一線門市員工，更主動強化門市防疫措施，增設櫃台防疫保護區，在消費者和門市人員最近距離接觸的櫃台，加裝塑膠防護簾，降低近距離接觸風險。美廉社同時也呼籲民眾集中消費次數，減少夜晚出門頻率，因此同步調整全台美廉社營業時間，自即日起至5月31日止將提早2小時打烊。

美廉社自訂防疫規範，設置透明塑膠布高度約100公分，下方離購物籃約留20公分間距，寬度則依門市櫃台不同有所調整。此外，全台門市人員配置護目鏡，讓員工於上班時配戴，降低補貨或清消時所造成的染疫風險。

而為了讓第一線工作人員能有多一點時間休息，美廉社全台門市即日起至5月底前也都提早2小時打烊，調整營業時間為早上7時至晚上10時，並呼籲民眾不出遠門，並減少外出頻率，持續齊心抗疫。

美廉社於櫃台加設塑膠保護隔間，離購物籃留20公分間距，增加櫃檯人員與消費者的防疫阻隔。圖／美廉社提供
美廉社於櫃台加設塑膠保護隔間，離購物籃留20公分間距，增加櫃檯人員與消費者的防疫阻隔。圖／美廉社提供

美廉社 疫情 三級警戒

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