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疫情帶動宅經濟 南市整合14業者推水產品平台

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
疫情升溫帶動宅經濟商機，台南市政府農業局整合14家業者，即日起推出「台南搶鱻報」網購平台。圖／農業
疫情升溫帶動宅經濟商機，台南市政府農業局整合14家業者，即日起推出「台南搶鱻報」網購平台。圖／農業

疫情升溫帶動宅經濟商機，台南市政府農業局整合14家業者，即日起推出「台南搶鱻報」網購平台，直接採買各式水產品宅配到府服務，將台南優質水產品推薦給國人。

台南市長黃偉哲表示，台南是台灣水產養殖重鎮，養殖面積近1萬5千公頃，全國第一，養殖水產品鮮甜美味。受到新冠肺炎疫情影響，為讓民眾在家也能料理品嘗台南美味水產品，提供線上購物宅配到府服務。

包括有虱目魚肚、虱目魚嶺、虱目魚香絲、魚鬆、白蝦、文蛤、烏魚子、牡蠣、藍寶草蝦、台灣鯛、鰻魚、龍膽石斑、黃金鯧等各式水產品，請民眾多多選購。

農業局長謝耀清指出，因應民眾防疫期間在家料理需求，彙整台南「鱻」到邸服務商家，包含一夫水產、台江漁人、南市第一漁權會漁業生產合作社、南縣區漁會、南市區漁會、七股區文蛤產銷班、麻豆-虱老闆、洪家烏魚子、股份魚鄉、旭海安溯水產公司、宏海產銷班-藏鱻、羽堤生態漁場、洽通實業股份有限公司及鮮饌國際有限公司等14家，各商家推出產品滋味亦不相同，喜好吃魚產品的民眾不妨向不同商家購買。

農業局表示，疫情期間，民眾動動手指以網址（https://bit.ly/3f4DT9u）連結方式，即可直接向台南在地漁民、團體或廠商訂購，亦分享簡易料理食譜供民眾輕鬆烹煮，請大家以實際行動支持台南優質水產品。

疫情升溫帶動宅經濟商機，台南市政府農業局整合14家業者，即日起推出「台南搶鱻報」網購平台。圖／農業局提供
疫情升溫帶動宅經濟商機，台南市政府農業局整合14家業者，即日起推出「台南搶鱻報」網購平台。圖／農業局提供

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