夜市歇業沒賣蚵仔煎 牡犡滯銷漁民含淚自用

本土疫情進入第三級警戒，夜市全部休市，嚴重衝擊蚵仔煎主要食材的牡蠣銷售量，至少下滑一半，漁民不願降價求售，每台斤市價150元至160元，能賣多少算多少，賣不出去的留給自家人天天吃蚵仔大餐。

彰化縣沿海牡蠣養殖採平掛式，隨潮汐浸泡和曝曬，泡海水的時候牡犡捕食浮游生物；養蚵的漁民今天表示，以前春雨、梅雨改變海水水質，牡蠣會變瘦縮小，今年到目前為止幾乎沒雨，海水太鹹，好像海水也變少了，牡蠣長不好，平均個體比往年小了20%，賣相差一點。

芳苑鄉海牛學校「校長」魏清水也養殖牡蠣，他說，今年衝擊牡蠣的不只是異常氣候，還有嚴重疫情，牡蠣最大銷路是賣給夜市攤商做蚵仔煎、炸蚵仔酥、蚵仔湯，全台夜市停擺，傳統攤販市場禁止現場吃，最近兩天連一般餐廳也不准內用，牡蠣銷售量驟減至少五成。