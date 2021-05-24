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夜市歇業沒賣蚵仔煎 牡犡滯銷漁民含淚自用

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
下個月要綁新殼養蚵，即使銷售量減半，漁民必須照常採蚵。記者簡慧珍／攝影
下個月要綁新殼養蚵，即使銷售量減半，漁民必須照常採蚵。記者簡慧珍／攝影

本土疫情進入第三級警戒，夜市全部休市，嚴重衝擊蚵仔煎主要食材的牡蠣銷售量，至少下滑一半，漁民不願降價求售，每台斤市價150元至160元，能賣多少算多少，賣不出去的留給自家人天天吃蚵仔大餐。

彰化縣沿海牡蠣養殖採平掛式，隨潮汐浸泡和曝曬，泡海水的時候牡犡捕食浮游生物；養蚵的漁民今天表示，以前春雨、梅雨改變海水水質，牡蠣會變瘦縮小，今年到目前為止幾乎沒雨，海水太鹹，好像海水也變少了，牡蠣長不好，平均個體比往年小了20%，賣相差一點。

芳苑鄉海牛學校「校長」魏清水也養殖牡蠣，他說，今年衝擊牡蠣的不只是異常氣候，還有嚴重疫情，牡蠣最大銷路是賣給夜市攤商做蚵仔煎、炸蚵仔酥、蚵仔湯，全台夜市停擺，傳統攤販市場禁止現場吃，最近兩天連一般餐廳也不准內用，牡蠣銷售量驟減至少五成。

魏清水又說，養殖戶人工成本沒變，不願降價，賣到市場的零售價每台斤150元至160元，過去賣彰化縣市場和夜市等在地餐飲業者就完售，現在剩貨一半，6月、7月要綁新殼讓蚵苗附著，不能不採收已經長大的牡蠣，養殖戶照常採蚵，能賣多少算多少，賣不完的自家食用。

今年少雨，牡蠣個體比往年小20%。記者簡慧珍／攝影
今年少雨，牡蠣個體比往年小20%。記者簡慧珍／攝影

夜市 漁民 疫情

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