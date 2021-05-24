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全台11縣市熱翻！台南、高雄、屏東氣象局發高溫紅燈

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
天氣高溫炎熱，東南部地區已有焚風發生，今(24)日中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。截圖自中央氣象局
天氣高溫炎熱，東南部地區已有焚風發生，今(24)日中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。截圖自中央氣象局

天氣高溫炎熱，東南部地區已有焚風發生，今(24)日中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。

中央氣象局表示，台東縣、南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義縣市、台中市、雲林縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，花蓮縣、彰化縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

中央氣象局提醒，避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

高溫 氣象局 屏東縣 天氣動態

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