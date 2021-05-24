疫情嚴峻多縣市禁止內用 一次性紙容器用量恐暴衝

去年起受新冠肺炎疫情影響，許多餐廳改用一次性餐具，根據統計，去年紙容器回收量高達17萬公噸，是前一年的1.8倍以上，用量顯著增長；近期新冠肺炎疫情趨於嚴峻，台中前天開第一槍禁止餐飲業內用，高雄、雙北、嘉義、雲林、宜蘭、澎湖等多個縣市近日也陸續跟進，紙容器用量預計將會暴增。

2019年12月底爆發新冠肺炎疫情，台灣在2020年1月出現首例境外移入，此後陸續發生本土感染，為加強防疫避免感染，許多餐飲業者改用一次性餐具，紙餐具回收量明顯增加。

環保署統計，前年紙容器回收量約9.1萬公噸，去年回收量卻高達17萬公噸，是疫情未爆發前的1.8倍以上。以單月回收量觀察，去年僅1月、2月不到1萬公噸，但也超過9000公斤，而3月至12月每個月都超過1.3萬公噸，更在12月達到1.8萬公噸的高峰。今年1月、2月、3月紙容器回收量分別為1.4萬公噸、9772公斤、1.3萬公噸，跟去年同期相比也都增長。

上周全國疫情提升至三級警戒，多個縣市陸續宣布禁止內用，只能外帶，一次性餐具用量勢必上揚。環保署回收基管會執秘顏旭明今天表示，去年起紙餐具回收量增加，跟近年推動溫暖關懷計畫加強回收處理量能有關，但另一方面疫情也確實助長餐廳、民眾使用一次性餐具，加上疫情關係，許多人不外出改叫外送餐點，也讓一次性餐具用量增加。

顏旭明表示，台灣去年紙容器回收量17萬公噸，不過整體回收處理量能每年可以達到24.9萬公噸，即使今年紙餐具回收量增加也不用擔心，但長期而言，仍希望民眾減少使用一次性餐具。

紙容器回收量大增的同時，環保署近期卻研擬將紙容器的回收處理補貼費率從每公斤7.25元降至5.69元，紙餐具處理業回收最低價格也從5.25元降至4.8元，預計6月1日就會公告實施新版費率，外界質疑恐影響業者回收處理意願。

顏旭明說，紙容器回收處理補貼費率會隨國際原物料價格波動隨時檢討、調整，去年7月紙漿每公斤17.62元，到了今年3月則增為23.54元，當紙漿價格較高的時候，能夠提升紙廠、處理廠到前端回收的意願，即使補貼費率較低也不會有太多影響，反過來說若紙漿價格降低，補貼費率也會隨之增高，今年6月1日公告實施新版費率後，會再觀察後續情況。

顏旭明強調，雖然紙容器用量增加，但回收體系已經完善，民眾用完紙容器以後，只要稍微用衛生紙擦乾淨、堆疊起來就可以回收，即使稍微殘留一點油渣也沒關係，呼籲民眾在疫情期間仍要做好回收分類工作。