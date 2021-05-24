文化部公布原民人間國寶 張鳳英、嚴玉英織出部落記憶

文化部今天公布新科原住民族人間國寶，表示日前已登錄「賽德克族Gaya tminun傳統織布」與「噶瑪蘭族ni tenunan tu benina香蕉絲織布」2項原住民族重要傳統工藝，並認定張鳳英、嚴玉英兩位保存者，即俗稱的「人間國寶」。截至5月，國家級重要傳統表演藝術有19項28位保存者，重要傳統工藝則達20項27位保存者。

文化部表示，自2009年起依「文化資產保存法」登錄傳統表演藝術及重要傳統工藝並認定保存者，本次新增2位保存者（俗稱人間國寶），為賽德克族與噶瑪蘭族首次登錄之重要傳統工藝。

重要傳統工藝「賽德克族Gaya tminun傳統織布」代表族人織布文化的總成，織品為賽德克族千百年婦女們共同的文化結晶，體現織布歷史脈絡、技藝持續累積與發展的軌跡，也蘊含千百年來賽德克族婦女的智慧。puniri「經挑技法」為賽德克族特有的技法，從織品的菱形紋（大小）、豆紋等紋路，可知為該族織布特徵，反映族群的藝術表現。

藝師張鳳英傳承自祖母與母親的賽德克族織布技藝故事，獲族人公認為技藝最精湛、技法最高明的織女。其作品蘊含女性對織布的堅持與部落記憶，既蘊藏族群的文化脈絡，也展現賽德克族織藝最上乘的禮服織作技術puniri（經挑）技法。

文化部表示，重要傳統工藝「噶瑪蘭族ni tenunan tu benina香蕉絲織布」是噶瑪蘭族的代表性工藝。噶瑪蘭族割莖採纖與織蕉布均需要進行Sbau儀式，祈求祖靈保佑織布順利，在處理香蕉纖維時，有時也會吟唱「織香蕉布之歌」，內容為描述工作過程與祈求祖靈保佑。香蕉絲織布以平織技法為主，無織紋與圖案，較少使用其他植物染色，作品呈現食用北蕉的材質美與自然色澤。噶瑪蘭族香蕉絲織布工藝是族群振興運動的重要文化特色，對於凝聚社群與族群認同感有重要意義與代表性。

藝師嚴玉英為噶瑪蘭香蕉絲織布工藝復振的第二代工藝師，完整參與香蕉絲織布工藝復振的歷程，熟知並能引介工具和技術的族語名稱，在砍割香蕉樹、取香蕉瓣膜、刮香蕉絲、織布等程序之前，能以酒行paspaw（敬獻禮）儀式，以祈求祖靈庇佑，讓工作順利完成。文化部指出，嚴玉英讓瀕臨失傳的傳統織布文化知識保留一線生機，從記憶中一步步將香蕉絲編織的知識與技術，再現於當代生活。