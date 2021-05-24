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怕進重災區 盤商要求溪湖果農直播葡萄品質

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
溪湖鎮露天葡萄進入產季，鎮長黃瑞珠（中）和農民希望與疫情印象脫鈎，消費者多多購買葡萄。記者簡慧珍／攝影
溪湖鎮露天葡萄進入產季，鎮長黃瑞珠（中）和農民希望與疫情印象脫鈎，消費者多多購買葡萄。記者簡慧珍／攝影

國內本土疫情肆虐，彰化縣溪湖鎮被列為重災區，時值露天葡萄產季，外地盤商不敢進溪湖鎮，要求農民開啟手機視訊直播園內葡萄生長情形，作為訂貨的參考依據。

溪湖鎮是全國葡萄最大產地，種植面積廣達約500公頃，溫室葡萄近300公頃，早春溫室葡萄採收近尾聲，200公頃露天葡萄接力上市，本月下旬進入量產期。受到本土疫情升溫和彰化縣水果商販疫情傳播鏈的影響，起初發生葡萄遭退訂的情形，經相關單位再三澄清葡萄無關疫情傳播，外地盤商改採視訊看貨。

農民董清寬今天表示，種了快50年葡萄，第一次遇到這樣的疫情，以前盤商會親自到果園察看，今年來電說不來溪湖鎮，要他開啟手機視訊功能直播葡萄園和近拍葡萄，盤商看過都覺得品質很好，按照往年下訂單，宅配業者信任他的葡萄品質，直接接受消費者下單購訂，沒要求直播視訊。

「做生意，誠信最重要。」董清寬說，看現場跟手機視訊直播還是有差，盤商不會要求農民滿園跑，農民可以只挑賣相好的果園一角直播，但出貨品質參差不齊一定會被發現，主顧就因此流失，所以他認為無論有沒有直播視訊，農民都會顧品質，比照往年的標準包裝和送貨。

溪湖鎮長黃瑞珠今天到葡萄園，關心葡萄銷售有無受疫情影響。董清寬回答說，農民「做信用的」，信用好就不擔心疫情，產地批發價每籃17台斤（10.2公斤）按品質等級，售價從600元到1000元，大多數以每籃850元賣出，跟往年批發價差不多。

董清寬表示，今年沒雨水，不會出現裂果等損傷，農民每天上午抽用地下水澆灌一次，地下水不如雨水有養分，葡萄普遍結果果粒較小，但甜度都偏高，風味特別好，很值得品嘗。

黃瑞珠也說，溪湖葡萄今年品質特別好，價格和往年差不多，算是價廉物美，食品營養醫學研究葡萄含有豐富單寧酸，可以幫助免疫力，消費者不妨多食用。

溪湖鎮露天葡萄進入產季，今年果粒較少但甜度高。記者簡慧珍／攝影
溪湖鎮露天葡萄進入產季，今年果粒較少但甜度高。記者簡慧珍／攝影

疫情 農民 直播

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