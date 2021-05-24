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台中太平上午降雨但在非集水區 德基水庫未解渴

中央社 / 台中市24日電
德基水庫水位持續下探。圖／民眾提供
德基水庫水位持續下探。圖／民眾提供

水情嚴峻，提供大台中用水的德基水庫水位不斷下降，台中市太平區今天上午有降雨，但在非集水區，水庫未進帳。雲林縣沿海鄉鎮上午7時也天降甘霖，結果半小時後雨就停了。

依據經濟部水利署防災資訊服務網指出，德基水庫今天水位1321公尺，目前蓄水率只剩下1.1%。德基水庫集水區昨天至今都沒有下雨，根據中央氣象局統計，台中市太平區累積降雨量6.5毫米。

家住台中市北屯區的劉小姐表示，疫情進入第三級，水情持續嚴禁，已經做好延長停水的抗戰。

太平區蔡先生指出，正值荔枝結果期，天不下雨，農作都快做不下去了，已經可以預期今年收成的慘況。

雲林縣沿海鄉鎮今天上午7時許下雨，民眾正歡喜天降甘霖，結果半小時後雨停，原本濕的路面經烈日一曬全乾了，鄉民說有下跟沒下一樣，全蒸發了。

根據中央氣象局統計，雲林縣麥寮、台西和四湖鄉今天上午皆有下雨，其中以四湖鄉累積雨量14.5毫米最多。

居住在四湖鄉三條崙的吳姓男子今天上午7時許從住家出發到市區購買早餐，正開心終於下雨了，結果車開到台17線就沒雨，「一個鄉鎮兩樣情」。

吳姓男子說，雨勢大概維持半小時，稍微解除連日的悶熱，但雨來得急去得也快，濕潤的路面在烈日照射下一小時變乾了，更別說需要灌溉的農田，只能繼續抽地下水應急。

水庫 台中市 氣象局

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