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影／桃機今再深度大清消 重點在旅客、民眾觸摸物件
昨天交通部長王國材指示全國17座機場今天徹底清潔消毒，並指出所有旅客與機組員可能經過、碰觸的場域，都應徹底清消，桃園機場今天上午11點再度進行深度大清消，今天深度清消的重點放在旅客和民眾直接觸摸到的物件上面。
桃園機場公司總經理但昭璧受訪時表示，桃園機場一向都把環境清潔、消毒列為主要工作事項之一，從以前到現在都是如此。桃機在疫情期間，更特別加強清潔和消毒，以昨天為例，在前天通知機場內各單位在昨天上午九點鐘開始全面深度清消，所有旅客會接觸到的東西、物件、物品、地板、廁所，特別加強清理。
但昭璧表示今天上午11點鐘要求各單位再一次深度清潔和消毒，今天清消的重點放在旅客和民眾直接觸摸到的物件上面， 譬如說開飲機、報到機、販賣機及電梯觸摸面板，還有其他會直接碰觸的物件上面。從明天開始每天都會請各單位進行大消毒大清潔，並會一直持續下去，希望在機場裡面不會產生任何讓旅客或民眾有疑慮的地方。
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