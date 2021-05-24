影／桃機今再深度大清消 重點在旅客、民眾觸摸物件

昨天交通部長王國材指示全國17座機場今天徹底清潔消毒，並指出所有旅客與機組員可能經過、碰觸的場域，都應徹底清消，桃園機場今天上午11點再度進行深度大清消，今天深度清消的重點放在旅客和民眾直接觸摸到的物件上面。

桃園機場公司總經理但昭璧受訪時表示，桃園機場一向都把環境清潔、消毒列為主要工作事項之一，從以前到現在都是如此。桃機在疫情期間，更特別加強清潔和消毒，以昨天為例，在前天通知機場內各單位在昨天上午九點鐘開始全面深度清消，所有旅客會接觸到的東西、物件、物品、地板、廁所，特別加強清理。