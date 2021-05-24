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強化醫院防護 桃園病患住院需完成PCR快速檢測

中央社 / 記者吳睿騏桃園24日電
桃園市長鄭文燦。圖／桃園市政府提供
桃園市長鄭文燦。圖／桃園市政府提供

桃園市長鄭文燦今天表示，市府在11家責任醫院募集15部PCR快速檢測儀器，責任醫院病患在住院前都需完成PCR快速檢測，只要15分鐘到20分鐘就可完成，藉以強-化對醫院的保護。

鄭文燦上午主持防疫會議後在臉書（Facebook）直播表示，目前桃園市11家責任醫院，在28日前，負壓隔離病床有179床，專責病房到28日前會提升到321房，2者總數會到達500房，以一人一室為考量。

在集中檢疫所部分，目前5個集中檢疫所都有支援雙北並接近滿載，市府與中央盤點新的5個集中檢疫所陸續設置，中央管控的10個集中檢疫所，其中5個做輕症收治，輕症收治部分會超過600個病房，總數超過一千多個，至於地方規劃徵用2個檢疫旅館做檢疫所有341房。

鄭文燦說，市府今天決定在原有的14個採檢站外再增加4個，讓總數達到18個，其中有7個為社區型，這些採檢站24小時內可設置完成，啟用時間視疫情狀況決定，每個採檢站一天可採檢300件，總採檢能量可到達每天5400件。

目前桃園市採取PCR檢測為主未使用快篩，採檢人數一天不到千人，量能足夠，收治輕症的2個防疫旅館與7個社區型採檢站工作，將由桃園市的醫師公會與護理師公會各支援100人，衛生局與各衛生所支援行政人力，若中央宣布全面實施快篩，除了PCR外也會導入快篩作業。

鄭文燦指出，目前桃園市已有22家防疫旅館，總共有2481個房間，並計劃再往上調升。另外，環保局從今天起到29日進行全市34個生活圈大消毒，會在5天內完成。截至上週已有450人居家辦公，希望人數可再增加。今年原住民族文化祭系列24場活動停辦。

鄭文燦表示，市府上週已宣布餐廳、飲料店、咖啡廳等一律外帶停止內用，為便於執行今天發布罰則，違規者可處新台幣3000元到1萬5000。計程車的實聯制也在今天上線，疫情仍在高峰期，市府會保持高標準確保沒有社區破口，相關規定將強制執行。

鄭文燦 衛生所 疫情

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