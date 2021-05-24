物流工會陳情盼優先施打疫苗 勞動部：轉指揮中心參酌

疫情日益嚴峻，勞動部19日宣佈本次疫情已符合「勞動基準法」規定，將鬆綁相關產業之工時上限，貨運倉儲業亦列其中。台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會今天到勞動部陳情，認為鬆綁工時在沒有充分配套與監督機制下，將讓資方打著防疫大旗剝削勞工，也擔心物流業將成防疫破口，希望優先施打疫苗；勞動部表示，將轉請指揮中心參酌，並將協請交通部及各地方主管機關，共同督促貨運倉儲業者遵守相關規定，

勞基法32、40條之「天災、事變或突發事件」為最大限度地滿足社會大眾之防疫民生需求，將鬆綁相關產業之工時上限，負責集運配送的貨運倉儲業亦列其中。台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會表示，身為物流業相關從業人員願意配合國家與社會動員，在緊急事態下面對疫情；然而國家的安穩不可建立剝削勞工上，鬆綁工時上限來達到提升產能運能的方式，看似防疫下不得已的必要之惡，在未有充分配套與監督機制下，稍有不慎便會讓資方大開後門，打著防疫大旗恣意剝削勞工！

物流業血汗事件頻傳，勞工超時工作、未依規定給付加班費等屢次違反勞基法紀錄，均有遭勞動主管機關重複裁罰。台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會表示，在疫情肆虐之下資方必定更加猖狂，而勞動部大開工時上限，就是讓勞工在疫情之下雪上加霜的幫兇。

勞動部表示，1998年已函釋「重大傳染病」屬於勞基法第32條第4項及第40條所稱的「事變」態樣之一，各行各業如有相關因應需要，即可適用。國內疫情警戒升級，因應居家防疫生活，物流運送業勞工更擔負重責，而有延長工時超過加班時數上限或假日加班的情形。雇主如依照勞基法第32條第4項請勞工於「平日」或「休息日」加班而超過加班時數上限，或依照勞基法第40條請勞工在「假日」（例假、國定假日、特別休假）加班，應落實通知工會或報送當地勞工行政機關備查或核備程序，並給付加倍工資及給予勞工適當的休息或補假。

勞動部表示，.為落實相關規定，勞動部將協請交通部及各地方主管機關，共同督促貨運倉儲業者遵守相關規定，並要求地方政府於事業單位陳報時，應予列管並督促其適法。此外，本年度規劃執行之專案檢查，亦將加強查察，如有違反，除依法裁處並限期改善外，並移請交通部公路總局督促業者落實法遵。另為督促事業單位落實職場防疫，勞動部已將運輸倉儲業納入「高風險行業職場防疫專案計畫」之重點對象，將加強實施抽查。