彩虹平權民調 56％支持跨國同婚、61%支持首長是同志

彩虹平權大平台於今日舉行「你有同志朋友嗎？同志社會接受度有感提升！」同婚兩周年民調發布記者會，公佈針對同性婚姻議題及同志權益的社會態度民調結果。民調顯示，56％民眾表示支持跨國同婚，較去年增加了2.2%；在共同收養議題方面，有59%的民眾支持同志收養小孩，有58.7％的民眾支持修法讓結婚的同志可以平等的收養小孩。面對少子女化的嚴峻現實，民眾對於同志使用人工生殖技術生育方面支持度為44.8％，支持度雖未過半，但較去年增加2.7％。

本次民調由彩虹平權大平台委託趨勢民調公司，針對全國18歲以上之民眾，於5月6至9日執行的電話民調，有效樣本1096人，其中包含市話755人、手機331人，在95%的信心水準下，抽樣誤差在±3.0個百分點之內。彩虹平權大平台執行長呂欣潔表示，與去年的民調結果相比，台灣整體的社會態度是朝向更友善、更接受同志的方向前進。

社會態度方面，呂欣潔指出，民眾在路上看到一男一女親吻，與看到兩個男生或兩個女生的態度其實有顯著的差異，能夠接受兩個男生親吻的比例只有40.8%，可以接受兩個女生親吻的則為49.7％，皆不到五成；且相對於接受一男一女親吻少了至少20%。另針對生活中不同親疏遠近的人是同志，接受度整體而言也較去年略為提升，包含同事／同學、親戚、老師／上司等，接受度都將近7成，但對於自己的小孩是同志，接受度是52.3%且是各項中最低，但比去年增加3.1％。

性別平等教育方面，呂欣潔指出，有高達7成的民眾接受自己的小孩在學校學習認識及尊重同志，在18~39歲的民眾中有將近9成表示接受，40~64歲也有約7成接受，顯見社會大眾多認同學習認識及尊重同志的教育政策方向。

在同志政治人物方面，接受度也較去年微幅增加，對民代的接受度又較行政首長高一些，其中女性選民、年輕選民及高學歷的選民接受度較高，交叉分析也顯示除了國民黨支持者接受度低於五成以外，包含中間選民及其他主要政黨的支持者都有超過六成。接受選區的行政首長( 縣市長或總統)是同志，接受度是61.1%，較去年58.4%高。

呂欣潔指出，今年的問卷也特別詢問了民眾「是否有熟識的親友是同志」，因為國外許多研究都指出，有認識同志的人會對同志較友善、較支持同志權益，而本次調查也發現，18到39歲的民眾中有一半以上的人都有熟識的親友是同志，而有熟識者確實會對同志較為友善，凸顯出認識同志的重要性。

台大社工系助理教授 Ciwang Teyra表示，跨國同婚和收養小孩等關鍵問題都較去年成長，證明社會對同婚的態度往正面前進。民眾對於同志使用人工生殖技術生育方面支持度為44.8％，較去年增加2.7％，但支持度未過半。她認為，從人工生殖技術生育此一議題來看，台灣雖然通過同婚，但法律還是異性戀霸權，證明國家還是用異性戀思維制定政策，國家應該帶領大家去反思這些內化的歧視議題。

立委林昶佐表示，跨國同婚和同志收養小孩，民調支持者超過反對者，希望在疫情趨緩後，立法院能夠修法處理這些法案。調查顯示，民眾對同事／同學、親戚、老師／上司等是同志，接受度都將近7成；但對於自己的小孩是同志，接受度僅52.3%。民眾接受身邊的人是同志，卻不接受自己的孩子是同志，顯示性平教育應該再加強。