疫情發燒 醫師提醒癌症患者：勿停止治療且應接種疫苗

疫情發燒，有醫師發現癌症病人開始自主暫緩或中斷療程，非常不利於治療。台中市長安醫院胸腔內科醫師許人文就提醒，肺癌病患一定要持續與醫師保持聯繫，除非醫生說可以停止或延遲服藥，否則請繼續治療，千萬不宜自行中斷治療，引起癌症擴散或復發。他也建議，因癌症患者免疫力低下，若有機會接種，更需要施打疫苗來保護自己。

許人文指出，癌症患者因為接受各種化學藥物治療，免疫力降低，以肺癌患者為例，有些人年齡較高，與醫院接觸頻繁，極易遭受新冠肺炎病毒的感染。也因此，有患者在恐懼之下選擇暫緩療程，或延後手術治療，這將使得癌細胞擴散遠處轉移，或可能因中斷化學藥物與標靶免疫藥物治療，使得癌症再度復發反撲。

他說，已有研究顯示，有癌症病史的人感染新冠肺炎後，因重症住院與死亡風險比沒有罹癌的人高1.35到2.31倍。因此，建議癌症患者應接種新冠疫苗保護自己，且施打前應與醫生討論接種的時間點；這是一個很重要的步驟，因為在治療癌症周期之間，化學療法或放射療法，可能減弱免疫反應並降低疫苗的效力。