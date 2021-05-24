「滯留鋒」接近 吳德榮：白天不穩定有局部陣雨或雷雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(24日)晨觀測資料顯示，台灣上空有消散中的高層雲。南台灣因近地層偏南風，迎風雨有局部零星飄雨。

昨(23)日全台最高溫在中部39.6度(南投市)，南部則已高掛「高溫警示」(≧36度)連19天；東部(台東長濱鄉) 36.3度；澎湖(望安鄉)也達標36.9度。

中央氣象局表示，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今(24)日屏東地區有局部大雨發生的機率，針對屏東發布大雨特報，請注意雷擊及強陣風。

同時氣象局針對部分地區發布高溫警示，氣象局說，今日天氣晴朗炎熱，今(24)日中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義縣市、台中市、雲林縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；彰化縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

吳德榮說，最新(23日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(24日)白天「滯留鋒」接近，不穩定度提高，有局部陣雨或雷雨的機率，並有較大雨勢。各地氣溫仍偏高。各地區氣溫：北部24至35度，中部25至37度，南部25至38度，東部23至36度。今晚、明(25)日「滯留鋒」在台灣徘徊，各地有局部陣雨或雷雨，注意較大雨勢。週三(26日)「滯留鋒」強度減弱、漸北移，各地仍有局部短暫陣雨的機率，氣溫回升。

他表示，最新歐洲模式模擬顯示，週四、五(27、28日)「滯留鋒」北移至北部海面，相對空檔、天氣炎熱，要防曬、防中暑；但大氣仍不穩定，午後山區有局部短暫陣雨。

吳德榮說，愈接近模擬末期，「不確定性」愈大，各國模式也愈見分歧；「滯留鋒」何時再重返台灣、進入多雨型態？美國模式(GFS)及歐洲模式皆顯示，週六(29日)「滯留鋒」逐漸南下，在台灣附近徘徊大約4天左右。至於「滯留鋒」徘徊期間，其降雨強弱的變化節奏又如何？各模式模擬不盡相同，且都在調整中，需持續修正。

他表示，第10天(6月2日)歐、美模式皆在呂宋島東方模擬岀「熱帶擾動」(圖)，歐洲模式仍模擬出完整的雨帶通過台灣，美國模式的雨帶則已受到「熱帶擾動」破壞。隱含10天後大氣變化，將涉及其與「滯留鋒」、「太平洋高壓」之間，複雜的交互作用，任何模式皆可能存在極大的誤差，只能密切觀察。