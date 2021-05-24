二手書也要防疫！ 新增21天靜置期、改線上挑書+宅配

二手書買賣已成台灣書市重要的交易型態，相較於新書，二手書在疫情期間更令人擔憂接觸傳染問題。疫情升級，二手書店紛紛採取新增靜置期、線上購書宅配等服務，期望讓疫情期間閱讀不中斷。

經營二手書網上買賣有成的TAAZE讀冊生活網站，上週宣布二手書買賣將新增靜置期，靜置期過後再進行驗收與上架作業。讀冊經營二手書的做法，是讓賣家自行裝箱、透過宅配或便利商店配送到讀冊驗收後，再於網站上架代售，疫情期間讓人擔憂接觸傳染問題。

讀冊生活網路書店公關經理張秀明表示，為使二手書讀者安心購物，讀冊參考居家檢疫期14天加上自主健康管理7天的防疫規定，增訂二手書21天的「靜置期」。賣家代售之二手書進倉後，將先靜置21天，再進行驗收上架作業。過去讀冊的二手書賣家收到二手書進倉通知後，最快一天就可以在網站上架；防疫期間增加靜置期，加上人力重新調配，可能需30至45個工作天才能上架。張秀明表示，雖然等待上架時間較長，但可以讓讀者讀得安心。

分店遍布全台的茉莉二手書店，書店仍維持正常營運時間，鼓勵民眾在家透過電話買書宅配。茉莉書店台大、師大店將每天進店的新書照片貼上網、並推出「線上查書」系統，讓讀者宅在家挑書；書店則提供「防疫訂購專線」宅配送書，會員來電購書享85折優惠。茉莉高雄店則在每週二影音商品上架時間限制「現場不開放挑選」，鼓勵消費者透過電話或臉書私訊預定保留，避免人潮群聚。至於到府收書服務則改為宅配收書服務。

近年崛起的二手書無人書店，因無店員無法實施實聯制，均已暫停營業。知名的骨董書店舊香居亦從18日起暫停營業，舊香居店主吳雅慧表示，讀者仍可透過電話或臉書私訊向舊香居訂書。她指出，這波疫情來得太快太急、影響層面也較去年大，書店還需要一段時間思考疫情持續下的經營方式。