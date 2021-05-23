減少百貨人員上班移動風險 宏匯廣場宣布自主停業5天

配合政府防疫政策，減少人員移動、降低接觸風險，越來越多百貨商場啟動自主停業或施行防疫定休日，繼京站、林口三井Outlet今起自主停業3天、比漾廣場5/24至5/25實施周一、周二防疫定休日後，宏匯廣場今晚發布，響應新北市府暫停非必要營業場所的呼籲，將自5/24起至5/28，自主暫停營業5天。

宏匯廣場指出，疫情關鍵期間，為減少所有從業人員移動與接觸的風險，協助減輕政府防疫負擔，今晚開會決定自5/24起至5/28日自主暫停營業5天，並非有染疫足跡才停業，預定在5/29日中午12:00至晚上20:00恢復正常營業。在自主暫停營業期間，會持續施行全館、全場域的消毒，維護商場安全。

宏匯廣場疫情期間，也強化各項防疫措施，包括率先啟用智慧防疫門、落實入場實聯制、美食街全面設置隔板、梅花座、每小時消毒手扶梯電梯、每日閉店後全館加強清潔等，確保民眾與商場的安全健康。

此外，宏匯廣場已主動將會員在「我的超人媽咪」檔期活動中所獲贈的電子贈品劵、VR ZONE NEW TAIPEI單項遊戲設施體驗劵，延長使用期限至6/30。