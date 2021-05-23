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一張圖看天氣！鋒面明接近台灣將變天 降雨熱區看這裡
中央氣象局今天預報一周天氣，未來將受到鋒面影響，雖無法帶來連日大雨一除旱象，但會讓台灣天氣變得不穩定、午後雷雨也會增多，民眾出門記得攜帶雨具；另外沒下雨時仍感受悶熱，西半高溫仍有33至35度，要注意防曬、補充水分。
氣象局表示，周一鋒面接近，留意午後雷雨，上午北部、東半部天氣仍然穩定，但中午過後會有短暫雷陣雨發生，雨勢會持續到晚間。中南部天氣仍然炎熱，但中午過後山邊會有午後雷雨發生，這一天因為鋒面的靠近，大氣不穩定度增高，各地山區、東北角午後雷雨會很明顯，要留意天氣變化。
周二至周三清晨受到鋒面影響，天氣仍不穩定，北部東半部有短暫陣雨，中午過後雨勢比較明顯。其他地方上午天氣穩定，午後也有局部雷雨發生。氣溫方面，因下雨而稍稍轉涼，但無下雨的地方仍相當悶熱。
氣象局說，周三、周四穩定南風重新吹向台灣，整體天氣恢復穩定、晴朗和炙熱，但山區午後仍容易有短暫雷陣雨。周五起，鋒面南側的西南風將帶來些許水氣，中南部晴時多雲偶陣雨，北部東半部則是午後有局部雷陣雨。
氣象局提醒，未來一周沒下雨時仍偏熱，尤其西半部高溫常達33至35度，局部近山區、河谷、盆地，甚至將有36度以上極端高溫，且白天紫外線指數易過量危險，要注意防曬、補充水份、預防熱傷害。午後雷陣雨可能會產生瞬間極大雨，伴隨雷擊、強陣風，務必注意天氣變化、攜帶雨具。
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