高雄山區出現午後雷陣雨 茂林區累積雨量近百毫米

高雄市山區昨天及今天都出現局部短暫雷陣雨，高雄氣象站今天下午5點測得茂林區累積雨量達95.5毫米，研判是熱對流帶來的雨勢，高雄氣象站預估，下周西南氣流將接近台灣南部，24日到26日山區將出現午後雷陣雨、28日起南部地區將有局部短暫多雲陣雨，期望可改善水情。

六龜區民眾分享今天山區降雨狀況，開心表示，昨天到今天山區都有下雨，今天下午突然下大雨偶爾還打雷，希望降雨多少可增加水庫的水資源。

高雄居民用水來源多靠高屏攔河堰及伏流水等資源，根據南區水資源局網站公告，今天高屏溪攔河堰河川流量為每秒3.9立方公尺，本日累積雨量7.2毫米。

高雄市水利局表示，這幾天高雄降雨多屬於午後雷陣雨，對水庫進帳效果有限，過幾天可再觀察高屏攔河堰的流量狀況，下周將有梅雨滯留鋒面報到，預計本月28日、29日有機會出現大量雨勢。