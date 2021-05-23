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獅子會助醫護 捐4台「防疫金鐘罩」給台大醫院

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
曾擔任獅子會300A2區總監的內政部長徐國勇盼獅子會能替醫護人員盡一份心力，在現任總監黃美麗的支持下，近期將有4台「防疫金鐘罩」捐贈給台大醫院供第一線醫護人員使用。圖／獅子會提供
曾擔任獅子會300A2區總監的內政部長徐國勇盼獅子會能替醫護人員盡一份心力，在現任總監黃美麗的支持下，近期將有4台「防疫金鐘罩」捐贈給台大醫院供第一線醫護人員使用。圖／獅子會提供

新冠肺炎本土確診案例不斷增加，第一線醫護人員壓力倍增。曾擔任獅子會300A2區總監的內政部長徐國勇盼獅子會能替醫護人員盡一份心力，在現任總監黃美麗的支持下，近期將有4台「防疫金鐘罩」捐贈給台大醫院供第一線醫護人員使用。

號稱「防疫金鐘罩」的「正壓式檢疫亭」，具備空氣由內往外流動的安全設計，並搭配恆溫空調，可以讓醫護人員不用飽受日曬雨淋、穿著厚重防護衣之苦。此外，檢疫亭採獨立設計沒有與建築物相連，只要個別消毒後就能迅速使用，組裝完成也只需要2天，可以立即協助第一線醫護人員。

正壓式檢疫亭採檢量採2面設計，可同時讓2位醫護人員值勤，若以每10分鐘可採檢1名患者，每小時可採檢12位患者；若一天運作24小時、扣除4小時消毒清潔的時間後，每天採檢量可達到240位，相當驚人。

近期疫情嚴峻，獅子會愛心不落人後，挺身支持第一線醫護人員。近期不僅將有4台「防疫金鐘罩」捐贈給台大醫院，獅子會300B1區總監吳美玉也率獅友，捐贈3台「防疫金鐘罩」給醫護人員，其中2台已在今天於三重聯合醫院啟用，另一台將設置在板橋聯合醫院。

徐國勇呼籲社會各界，應該給辛苦抗疫的醫護人員、警察、消防人員更多鼓勵，全民也應配合防疫政策、戴好口罩、少出門，團結對抗疫情。如果民眾跟確診者沒有接觸史，也沒有出現症狀，請暫緩篩檢，把醫療資源留給需要的人，也避免出門感染風險。

曾擔任獅子會300A2區總監的內政部長徐國勇盼獅子會能替醫護人員盡一份心力，在現任總監黃美麗的支持下，近期將有4台「防疫金鐘罩」捐贈給台大醫院供第一線醫護人員使用。圖／獅子會提供
曾擔任獅子會300A2區總監的內政部長徐國勇盼獅子會能替醫護人員盡一份心力，在現任總監黃美麗的支持下，近期將有4台「防疫金鐘罩」捐贈給台大醫院供第一線醫護人員使用。圖／獅子會提供

醫護人員 獅子會 台大醫院 新冠肺炎 徐國勇

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